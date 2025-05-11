班森賀華人社區服務中心 百人同慶母親節
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母親節將至，班森賀華人社區服務中心(CASS)日前在布碌崙(布魯克林)新鳳凰城海鮮大酒樓舉行慶祝活動，現場席開近60桌，邀請超過百人參與，除有多場如國標舞與傳統舞的歌舞表演外，也邀請眾多民選官員到場參與，每位與會者更獲得如染髮素、蔬果等禮品與康乃馨作為紀念。
活動於下午6時30分展開，華人社區服務中心負責人羅添福表示，本次晚會旨在感謝母親對社會與家庭的貢獻，安穩的家庭生活也有賴於母親的付出，許多母親更犧牲自己成就家人，應該要獲得更多的認可與肯定。
同為母親的市議員莊文怡也表示，現場許多母親比起節日，或許更擔心孩子正在經歷的紐約州考試，但本次活動更希望現場的媽媽們能感受到來自社區的支持，有母親才讓社區變得更美好。
本次活動共有包含聯合亞美聯盟(UA3)、美國湛江華僑聯合總會、海灣公園大道商會、布碌崙華人聯合會、美國紐約華人聯合會等超過40個社區組織協辦。當日州眾議員寇頓(William Colton)幕僚長賀立寧、第47選區領袖唐鳳巧、第49選區領袖謝曉瓊、高應達、市警局62分局前局長劉志強皆到場參與。
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