班森賀華人社區服務中心 百人同慶母親節

母親節將至，班森賀華人社區服務中心日前在布碌崙新鳳凰城海鮮大酒樓舉行慶祝活動。(記者馬璿╱攝影)

母親節 將至，班森賀華人 社區服務中心(CASS)日前在布碌崙 (布魯克林)新鳳凰城海鮮大酒樓舉行慶祝活動，現場席開近60桌，邀請超過百人參與，除有多場如國標舞與傳統舞的歌舞表演外，也邀請眾多民選官員到場參與，每位與會者更獲得如染髮素、蔬果等禮品與康乃馨作為紀念。

活動於下午6時30分展開，華人社區服務中心負責人羅添福表示，本次晚會旨在感謝母親對社會與家庭的貢獻，安穩的家庭生活也有賴於母親的付出，許多母親更犧牲自己成就家人，應該要獲得更多的認可與肯定。

同為母親的市議員莊文怡也表示，現場許多母親比起節日，或許更擔心孩子正在經歷的紐約州考試，但本次活動更希望現場的媽媽們能感受到來自社區的支持，有母親才讓社區變得更美好。

本次活動共有包含聯合亞美聯盟(UA3)、美國湛江華僑聯合總會、海灣公園大道商會、布碌崙華人聯合會、美國紐約華人聯合會等超過40個社區組織協辦。當日州眾議員寇頓(William Colton)幕僚長賀立寧、第47選區領袖唐鳳巧、第49選區領袖謝曉瓊、高應達、市警局62分局前局長劉志強皆到場參與。