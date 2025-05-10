市議員參選人史明思座談 關心華人家長需求

史明思承諾，將推動每所學校配備具語言能力的家長協調員，並確保他們代表學生族群的多元背景。(記者高雲兒╱攝影)

紐約市 第30選區市議員民主黨參選人史明思(Dermot Smyth)日前於法拉盛知行教育中心與紐約華人 家長會會長黃德旺、副校長林灝及家長代表Cindy等人進行座談，在座的華人向他提到亞裔家庭面臨的各種困難，包括子女教育中面臨的語言障礙、課業壓力、課後照護與暑期安置等，希望未來的市議員能夠幫助解決這些問題。

家長代表Cindy分享，孩子從中國來美，進入三年級後面臨更高學習難度，「我最擔心的是語言問題，想多了解孩子在學校的情況，卻因語言無法溝通，有時連祖孫間都難以交流。我不想給他們太大壓力，但他們在學校和朋友圈中也會自己感受到壓力。」

她也提到放學後孩子的安全與課後安排，「孩子明年可能需要自己回家，我上班時常會擔心他們的安全。如果市府未來取消像市兒童服務管理局(ACS)補助這樣的項目，對我們家庭會是很大打擊。」

市兒童服務管理局負責為有需要的家庭提供包括托兒補助券在內的多項兒童照護服務，這些補助對於需雙薪維持家庭生計的移民 家庭而言，是不可或缺的支持。

對此，史明思分享作為愛爾蘭移民在紐約打拚的經歷，強調未來若當選市議員，將優先推動在語言密集社區設立更多雙語教學計畫，並爭取保留與擴充ACS等補助資源，「孩子不應成為預算削減下的犧牲品，政府必須為他們創造穩定、平等的學習與照顧環境。」

林灝則表示，現行的「暑期躍升計畫」(Summer Rising)時間短、效率不彰，反倒是全年運作、連貫性高的ACS補助服務對家庭更為實用。他並舉例學生如何透過參與志工活動從沉迷遊戲中轉變為積極投入學習，呼籲更多非營利機構與學校合作，發揮校舍課後與假期的使用潛力。