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美國亞裔婦女聯合總會 母親節感謝晚宴 向劉文健母親致敬

記者胡聲橋╱紐約報導
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美國亞裔婦女聯合總會日前在8大道舉行母親節慶祝暨感謝晚宴。(主辦方提供)
美國亞裔婦女聯合總會日前在8大道舉行母親節慶祝暨感謝晚宴。(主辦方提供)

為迎接即將到來的母親節，美國亞裔婦女聯合總會日前在布碌崙(布魯克林)8大道舉行慶祝母親節暨感謝晚宴，該會職員和嘉賓出席了這次活動，共慶母親節的到來，大家向失去兒子劉文健的母親李秀燕致敬，向她送上祝福。

這次母親節慶祝活動在位於8大道47街的美食美客酒樓舉行，美國亞裔婦女聯合總會會長何明明說，該會不久前舉辦成立九周年和第三屆新職員就職慶典，現在又舉行母親節感謝晚宴，離不開成員們、社區領袖、嘉賓的大力支持。母親節迫在眉睫，她和在座各位一起，向普天下的母親表達愛和感恩，祝大家母親節快樂！

美國亞裔社團聯合總會會長陳善莊、常務會長姜書棟在致辭中讚賞了亞裔婦女聯合總會九年來的執著努力和付出，認為婦女會與亞總會一直是互幫互助、最好的戰友。他們認為，婦女會新一屆團隊更年輕、更專業，充滿希望，祝願該會在何明明的帶領下，更好地服務社區，會務更加昌盛。

英雄華裔警探劉文健的父母劉海棠和李秀燕當晚也出席活動，晚宴專門安排了向這兩位老人致敬的環節。在母親節這個特殊的日子到來之際，現場所有人齊聲向失去兒子的劉媽媽送上「母親節快樂」的祝福，並向劉媽媽送上一束玫瑰花。

當晚活動由該會秘書長王早早主持，66分局華裔副局長汪敬源(Lawrence Wang)、華裔社區領袖朱立業、高家順、柳寶枝、陳春康等人也出席了這次活動。

母親節 亞裔 華裔

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