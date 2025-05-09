佛光山法會浴佛祈福 時報廣場逾千人參加

佛光山紐約道場與國際佛光會紐約協會於3日於曼哈頓「時報廣場」舉行「慶佛誕・雲水浴佛祈福法會」，吸引來自多族裔社群逾千人參與。(主辦方提供)

佛光山紐約道場與國際佛光會紐約協會於日前於曼哈頓「時報廣場」(Times Square)舉行「慶佛誕・雲水浴佛祈福法會」，吸引來自多族裔社群逾千人參與，在全球地標為世界和平獻上祝禱。

此次活動由佛光山紐約道場監院有霖法師帶領，僧俗二眾共同誦念「三寶頌」與「心經」，並恭讀星雲大師所撰的「為世界和平祈願文」，在法音環繞中展開莊嚴浴佛儀式，傳遞佛誕祥和與慈悲的精神。

為推廣人間佛教理念，現場特設四大主題展區，包括「人間佛教」、「國際佛光會」、「三好T.A.G. Club」與「四給及素食生活推廣」，另設有藍天祈福絲帶區，號召民眾共同 為無戰爭、無災難的世界祈願。

佛光童軍別出心裁，身背迷你浴佛池穿梭人群，以親切方式介紹佛教文化。青年團則帶領街頭舞蹈，路人也紛紛加入舞動，共同感受佛誕歡喜氛圍。

有霖法師致詞時表示：「唯有走入人群，佛法才能長久。」強調佛教應主動接引大眾，走入主流社會，讓更多人認識佛誕及佛法所帶來的智慧與慈悲，實踐「三好」與「四給」，為社會和諧與人心安樂貢獻力量。

國際佛光會紐約協會會長陳澄慧表示，時代廣場作為世界矚目的地標，在此浴佛，象徵大眾對和平的共同願望，亦展現佛教「淨化人心、啟發善念」的核心價值。

活動當日，紐約州州長辦公室亞裔事務主任馬肖恩(中)代表頒發感謝狀，肯定佛光山與國際佛光會長年在紐約推動宗教文化交流及和平教育。(主辦方提供)

活動當日，紐約州 州長辦公室亞裔 事務主任馬肖恩(Shawn Ma)代表頒發感謝狀，肯定佛光山與國際佛光會長年在紐約推動宗教文化交流及和平教育。

多位宗教與僑界人士亦到場致意，包括東方佛教會會長通智法師、紐約佛教委員會主席度妍法師、駐紐約台北經濟文化辦事處組長黃韋仁，均對佛光山弘揚佛法、淨化社會的努力表達敬意。