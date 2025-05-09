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「我的單車」親子地圖 鼓勵家庭共同騎行

記者范航瑜╱紐約報導
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皇后區路線則毗鄰法拉盛，經由法拉盛草原可樂娜公園，串連紐約科學館和「大地球儀」，總長1.2哩。(記者范航瑜╱攝影)
皇后區路線則毗鄰法拉盛，經由法拉盛草原可樂娜公園，串連紐約科學館和「大地球儀」，總長1.2哩。(記者范航瑜╱攝影)

市交通局(NYC DOT)局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)近日宣布啟動第二屆「我的單車，我的城市」(My Bike, My City)推廣活動，在全市五大區推出「親子路線」(baby bike routes)，鼓勵家庭共同騎行。每條路線長度在兩哩以內，途經受保護的單車道、公園與綠道，適合各年齡與能力層級的市民騎乘。

曼哈頓路線全長1.9哩，是五條路線中最長的一條。該路線沿哈德遜河綠道(Hudson River Greenway)與，從25號碼頭遊樂場(Pier 25 Playground)騎至SeaGlass旋轉木馬(SeaGlass Carousel)，途中經洛克斐勒公園(Rockefeller Park)炮台遊戲場(Battery Playscape)。

布碌崙(布魯克林)路線長1.3哩，穿越展望公園(Prospect Park)，可體驗園內旋轉木馬與動物園。皇后區路線則毗鄰法拉盛，經由法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)，串連紐約科學館(New York Hall of Science)和「大地球儀」(Unisphere)，總長1.2哩。

布朗士路線長1.3哩，可縱覽哈林河景(Harlem River)，夏季可享受戲水設施。史泰登島路線全長1哩，以籃球場作結，騎乘後親子可小試球技。

市府提醒，未滿一歲嬰兒不得搭乘自行車，孩童須坐於固定妥當的專用安全座椅。13歲以下騎行者必須佩戴核准安全帽，12歲以下可騎上人行道，13歲以上則僅能於街道騎乘。

7日亦為全國「騎車上學日」(Bike and Roll to School Day)，交通局鼓勵市民訪問bike.nyc網站，免費報名兒童與成人騎行課程，亦可參加「單車校車」，由義工帶領孩童集體騎行上下學。

市交通局局長羅格貴茲宣布啟動第二屆「我的單車，我的城市」推廣活動，在全市五大區推...
市交通局局長羅格貴茲宣布啟動第二屆「我的單車，我的城市」推廣活動，在全市五大區推出「親子路線」。(取自市交通局)

法拉盛 親子 布朗士

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