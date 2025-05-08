羊頭灣遊民所建案 法官駁回入場施工動議

7日庭審上午，逾百名民眾在布碌崙高等法院門口高舉標語抗議，其中眾多民眾也參與了下午1時在曼哈頓市府門口的集會，表達對開發商欺瞞社區的不滿。(記者馬璿╱攝影)

布碌崙 (布魯克林)羊頭灣U大道一項可負擔住房在未經社區知情下突然改為遊民 所，引發當地居民不滿和示威，開發商與業主為入場搭建拆除圍欄，上月將毗鄰屋主告上法院，欲透過與屋主簽署的授權合約入場施工。7日庭審中，法官駁回開發商申請施工的動議，並指應妥善溝通，向社區介紹建案的細則和成功率，以獲支持。對此開發商律師表示，將考慮援引州不動產訴訟與程序法，尋求法院批准短期進場拆除建物。

在上月的庭審中，開發商代表律師雷德(Eli Raider)主張，由於施工遭遇阻撓，導致工程延宕並造成無法彌補的損害，要求法院禁止被告干預合法施工權並賠償損失，法官也命淨空科伊爾街(Coyle)車道。7日的庭審中，雷德表示，在上次下令後仍被通報多達250起非法進入事件，警方也因此逮捕12人，他表示入場搭建圍欄僅需不到三個月，也離後方建築35呎，不會對鄰居造成嚴重影響。反之，開發商已獲得自2025年3月19日至6月1日的拆除許可，若未在期限內完工，將損失高額保險 費與影響施工時程。

雷德指出，該建案將作為175個公寓單位的過渡性住宅，提供給帶有孩童的女性居住，令弱勢家庭能就近獲得醫療和教育資源。對此，法官提出疑問，表示原告主張該提案已通過社區委員會同意，但當初拍板的項目是「可負擔住房」，詢問開發商是否已向社區充分說明建案內容與實際用途，所謂的過渡性住房是否就是遊民所。

對此雷德回應稱，已在社委會議中介紹過計畫，且過渡性住房嚴格來說並非遊民所，住戶將擁有廚房等設施，並可居住一年，與傳統遊民所僅留宿24小時的做法不同。

代表被告屋主的律師薛斌則稱，開發商先前在2021年以可負擔住房名義獲得社區支持，但實際內容未曾如實揭露，若公開透明，如今又怎麼會有近5000人簽署反對請願書、舉行集會抗議，以及民代要求市府調查此案等情況。薛斌指出，屋主當初簽署授權協議是以為建造可負擔住宅，且開發商威脅將提告，才讓屋主不知所措與害怕才簽合約，對話皆有電子郵件的紀錄可證明。

他質疑協議文件僅有兩頁，過於簡略、缺乏正式報酬條款，且當時簽署人並非現任地產所有人，因此該協議應屬無效。薛斌表示，建造可負擔住房應更改分區修訂並依土地變更程序，若開發商透過放任誘餌(bait-and-switch)手段欺騙居民，社區無法接受。

法官最終駁回開發商入場施工的動議，表示該授權合約無效，不只沒有工程師與建築師報告，也未見社區與開發商獲得共識。但法官表示，若讓無家可歸的婦女與兒童入住，或許具有公益性，建議開發商應重新介紹該建案的公共利益和成功案例，提高社區的參與才有機會達到雙贏。