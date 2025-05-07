「建築文化漫談」分享逆境自處經驗 鼓勵正向看待

各位嘉賓就如何在逆境中自處、如何促成藝術跨界的多元化等議題分享與討論。(記者曹馨元╱攝影)

知名作家許知遠、哥倫比亞大學 社會工作學院教授高琴、前媒體人寧遠等共15位嘉賓，日前於紐約曼哈頓展開「逆向旅行：紐約建築與文化漫談」，各嘉賓就如何在逆境中自處、如何促成藝術跨界的多元化等議題分享與討論。

本次漫談共分為三個章節，「建築與藝術」探討了藝術與公共空間的共生關係，「媒體與出版」觸及女性主義敘事、跨文化寫作等議題；而「城市與精神」的主題則更具當下性，嘉賓們分享了自己如何應對逆境、及混沌時局的經驗。

作家、談話節目「十三邀」主創許知遠坦言，對於70年代出生的他來說，美國代表了一種獨特的價值觀。無論透過文學、政治還是電影，以「垮掉的一代」為代表的美國文化對70、80年代中國知識分子影響深遠，因此，人們談及美國時的印象也往往離不開「自由」，以及「美國對世界的承諾」。

「川普 (總統)上台後，確實給我帶來很大的衝擊，感覺到你身上的一部分在慢慢瓦解」，許知遠表示，由於當今時局撼動了他長久以來對美國的情感，他此次有些抗拒來到美國，心理上的壓力蔓延到生理，「這次從波士頓坐到紐約的火車，是我這輩子最難受的」。

四川成都「有杏書店」主理人、作家張豐則以詼諧的口吻，講述了自己因中國言論管控而遭封禁的經歷；張豐的微信 公眾號曾遭數次查封，他的書店也偶有當地執法部門「拜訪」，但正是這樣的環境，讓張豐認為「我們做的事特別當下」，也是逆境讓他覺得「我們真正活著」。

哥倫比亞大學教授高琴也鼓勵大家用正向的心態看待逆境，「逆境更能讓我們看清楚自己是誰，要做什麼，根在哪裡」。她表示，自從川普上任後，也聽到來自學生的恐慌，「青年世代會對社會有很多期待，川普上台後很多人有種破滅的感覺」，但高琴也認為，大家不應該過度消極，「這永遠不會是世界末日」。