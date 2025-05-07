我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃石公園7死8傷車禍 警方確定是「皮卡越線」肇事

金賽綸家人公布她國二就和金秀賢發生關係 還拍性愛照

「建築文化漫談」分享逆境自處經驗 鼓勵正向看待

記者曹馨元╱紐約報導
各位嘉賓就如何在逆境中自處、如何促成藝術跨界的多元化等議題分享與討論。(記者曹馨元╱攝影)
各位嘉賓就如何在逆境中自處、如何促成藝術跨界的多元化等議題分享與討論。(記者曹馨元╱攝影)

知名作家許知遠、哥倫比亞大學社會工作學院教授高琴、前媒體人寧遠等共15位嘉賓，日前於紐約曼哈頓展開「逆向旅行：紐約建築與文化漫談」，各嘉賓就如何在逆境中自處、如何促成藝術跨界的多元化等議題分享與討論。

本次漫談共分為三個章節，「建築與藝術」探討了藝術與公共空間的共生關係，「媒體與出版」觸及女性主義敘事、跨文化寫作等議題；而「城市與精神」的主題則更具當下性，嘉賓們分享了自己如何應對逆境、及混沌時局的經驗。

作家、談話節目「十三邀」主創許知遠坦言，對於70年代出生的他來說，美國代表了一種獨特的價值觀。無論透過文學、政治還是電影，以「垮掉的一代」為代表的美國文化對70、80年代中國知識分子影響深遠，因此，人們談及美國時的印象也往往離不開「自由」，以及「美國對世界的承諾」。

川普(總統)上台後，確實給我帶來很大的衝擊，感覺到你身上的一部分在慢慢瓦解」，許知遠表示，由於當今時局撼動了他長久以來對美國的情感，他此次有些抗拒來到美國，心理上的壓力蔓延到生理，「這次從波士頓坐到紐約的火車，是我這輩子最難受的」。

四川成都「有杏書店」主理人、作家張豐則以詼諧的口吻，講述了自己因中國言論管控而遭封禁的經歷；張豐的微信公眾號曾遭數次查封，他的書店也偶有當地執法部門「拜訪」，但正是這樣的環境，讓張豐認為「我們做的事特別當下」，也是逆境讓他覺得「我們真正活著」。

哥倫比亞大學教授高琴也鼓勵大家用正向的心態看待逆境，「逆境更能讓我們看清楚自己是誰，要做什麼，根在哪裡」。她表示，自從川普上任後，也聽到來自學生的恐慌，「青年世代會對社會有很多期待，川普上台後很多人有種破滅的感覺」，但高琴也認為，大家不應該過度消極，「這永遠不會是世界末日」。

當日晚間，遠家也攜手青松(Pinease)、重音社舉辦即興之夜；其中，許知遠在朗誦印度裔英國詩人奈波爾(V. S. Naipaul)作品時，轉而使用家鄉方言蘇北話，為觀眾帶來驚喜。

許知遠在朗誦印度裔英國詩人奈波爾作品時，轉而使用家鄉方言蘇北話，為觀眾帶來驚喜。...
許知遠在朗誦印度裔英國詩人奈波爾作品時，轉而使用家鄉方言蘇北話，為觀眾帶來驚喜。(記者曹馨元╱攝影)

川普 哥倫比亞大學 微信

上一則

追回遭竊糧食券 孟昭文與共和黨議員攜手提案

下一則

皇后區議會會議 聚焦綠化、火災安全
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

印巴交火升溫 川普發聲：希望盡快結束

印巴交火升溫 川普發聲：希望盡快結束
沒上演澤倫斯基版劇情 卡尼穩住與川普會面大戲：老闆說加拿大不賣

沒上演澤倫斯基版劇情 卡尼穩住與川普會面大戲：老闆說加拿大不賣
貿易談判無進度？川普：美國無須簽貿易協議

貿易談判無進度？川普：美國無須簽貿易協議
成為美國第51州？加國總理：加拿大是非賣品

成為美國第51州？加國總理：加拿大是非賣品

熱門新聞

皇后區凱辛納走廊公園，近日再次發生駭人暴力事件。兩名華裔少女在放學後遭一群青少年引誘至公園內偏僻樹林，並在無法逃脫的情況下遭多人持鐵棒輪番毆打長達兩小時。(記者高雲兒／攝影)

兩華裔少女遭15人持鐵棍圍毆2小時 掐頸剃髮重傷送醫

2025-05-06 18:49
紐約州2026財年預算案通過，將大幅擴大稅收減免範圍，並以寄送支票的方式為紐約納稅人提供通膨退款。圖為州長霍楚4月30日舉行記者會。(州長辦公室提供)

紐約州預算減稅計畫通過 家庭報稅最多返款5000元

2025-05-01 07:31
周女士到亞總會求助，講述自己買車被騙的經過。(記者胡聲橋╱攝影)

華人騙華人...以為買到新車其實有鬼 她被騙走2萬7000元

2025-05-05 19:40
免關稅政策取消將對仰賴低價和免稅模式運營的跨境平台造成衝擊，多位華人消費者對此表示，已切身感受到關稅壓力帶來的變化。(網路截圖)

美中關稅戰 Shein、Temu漲價 消費者叫苦連天

2025-05-02 07:38
美國2日開始取消小額免稅政策，位於紐約華社的華人物流公司擔心生意此後會不好做。(記者胡聲橋╱攝影)

家鄉特產恐斷炊？取消小額免稅政策 華人物流公司憂生意難做

2025-05-01 19:48
民主黨籍紐約州聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)2日在第14國會選區里民大會。(記者王若馨/攝影)

歐凱秀嗆霍曼「你敢抓我？」 卻遭挺巴者罵「騙子」

2025-05-03 18:59

超人氣

更多 >
兩華裔少女遭15人持鐵棍圍毆2小時 掐頸剃髮重傷送醫

兩華裔少女遭15人持鐵棍圍毆2小時 掐頸剃髮重傷送醫
3千張大尺度清涼照外流是本人？馬筱梅回應了

3千張大尺度清涼照外流是本人？馬筱梅回應了
卡尼訪白宮 指加拿大是「非賣品」 川普回了3個字

卡尼訪白宮 指加拿大是「非賣品」 川普回了3個字
川普政府擬撤銷40萬移民合法身分 聯邦上訴法院駁回

川普政府擬撤銷40萬移民合法身分 聯邦上訴法院駁回
印度空襲巴基斯坦釀8死 巴擊落5架印軍機、俘虜印士兵

印度空襲巴基斯坦釀8死 巴擊落5架印軍機、俘虜印士兵