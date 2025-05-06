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皇后區長理查茲 向川普討1.5億防洪金

記者尤昱程／紐約報導
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理查茲說，應對氣候變遷需要各方共同努力，並呼籲聯邦政府盡快恢復這些資金。(記者尤昱程／攝影)
理查茲說，應對氣候變遷需要各方共同努力，並呼籲聯邦政府盡快恢復這些資金。(記者尤昱程／攝影)

皇后區區長理查茲(Donovan Richards Jr.)5日發布了城市可持續發展工作小組(OUS)的第三份年度抗洪報告，並要求川普政府恢復原本將用於皇后區的1億5000萬元聯邦防洪資金。

理查茲說，2021年艾妲颶風(Hurricane Ida)襲擊皇后區，導致多個社區淹水，車輛和房屋損毀，並造成多人死亡。當時，拜登總統曾親自承諾提供資金防止類似悲劇重演，但川普政府現在卻將這筆資金收回。他指出，洪水無關黨派，聯邦政府應該保護人民安全，而非進行政治對立。

艾妲颶風在2021年侵襲紐約市後，皇后區受災最為嚴重。(本報檔案照)
艾妲颶風在2021年侵襲紐約市後，皇后區受災最為嚴重。(本報檔案照)

據了解，前總統拜登曾於2021年訪問皇后區，並於去年簽署了一項法案，為皇后區提供了1億5000萬元的聯邦防洪資金計畫。計畫原本將在東艾姆赫斯特(East Elmhurst)、可樂娜(Corona)和法拉盛等地進行基礎設施升級，以減少未來洪災風險。

然而，聯邦緊急事務管理局(FEMA)卻於近期宣布取消該計畫，並收回這筆資金，理由是該計畫被認為是「政治化」的，這使得這些項目面臨停擺。

理查茲表示，盡管川普政府的政策使防洪項目受到阻礙，皇后區將繼續推動基礎設施升級，改善防洪能力。他提到，這些項目對於保護居民免於未來的暴雨和洪水至關重要。

在5日發布的年度抗洪報告中，詳述了皇后區面臨的環境挑戰，特別是在空氣汙染、洪水熱點和水質問題方面。理查茲說，報告中提到，皇后區一些低窪地區長期受洪水威脅，這些地區的基礎設施老化，需要升級。

市議員克里斯南(Shekar Krishnan)說，防洪問題不應該受到黨派影響，這是保護生命的問題。他提到，皇后區一些低窪地區的房屋已經遭遇多次洪水，對當地居民造成嚴重損失。

理查茲說，皇后區的發展和居民的安全需要聯邦政府的支持。他說，「我們的報告是一個戰略藍圖，目標是讓皇后區成為全球清潔能源的領袖。面對氣候變遷，我們將繼續推動本地工作，確保社區的長遠安全。」

皇后區 川普 拜登

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