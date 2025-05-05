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威利點重建計畫 880戶平價屋封頂

記者尤昱程╱紐約報導
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威利點重建計畫，兩棟住宅大樓提前封頂，將提供880戶可負擔住宅。(記者尤昱程╱攝影)
威利點重建計畫，兩棟住宅大樓提前封頂，將提供880戶可負擔住宅。(記者尤昱程╱攝影)

皇后區威利點(Willets Point)重建計畫第一期近日取得新進展，兩棟住宅大樓提前封頂，將提供880戶平價屋，為全案規畫的2500戶之一。

該計畫為紐約市近40年來最大規模的百分之百平價屋社區，由皇后開發集團(Queens Development Group)負責開發，市經濟發展局(NYCEDC)與市住房開發公司(HDC)參與合作。

本次封頂的第一與第二棟住宅樓為整體計畫的第一階段，預計共興建三棟住宅大樓，共提供1100戶單位，其中包含220戶老年住宅。後續第二階段將再建造1400戶住宅，並包括一間250間客房的飯店、市內首座足球專用體育場，以及相關基礎設施。

整體開發案預計在花旗球場(Citi Field)旁占地50畝，規畫項目除住宅外，還包括15萬平方呎公眾開放空間、2萬平方呎零售空間、一所公立學校與相關基礎建設。預計體育場將於2027年啟用，為美國職業足球大聯盟(MLS)紐約市足球俱樂部(NYCFC)主場，並將由民間資金全額興建。

為準備施工，市府已投入大量資源整地，包括清除近20萬噸受汙染土壤，並將地勢抬高至百年洪氾平原以上，以提升防災能力。市府同時完成街道、下水道、人行道與管線等基礎設施建設。

根據開發單位估計，整體重建案預計30年間將帶來61億元經濟效益，創造1萬4200個建築相關就業機會與1550個長期職位。項目並承諾符合綠建築標準，追求LEED金級或Enterprise Green認證，並將透過HireNYC計畫優先雇用本地居民。

紐約市 平價屋 皇后區

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