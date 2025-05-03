分享「心」事… 身心康泰同樂日 5/10華埠舉辦

第三屆華埠身心康泰同樂日將於5月10日(周六)舉行，免費門票將從5月5日(周一)起發放。(記者許君達╱攝影)

由美亞共同促進會(Empowerment of American Asians)主辦的第三屆身心康泰同樂日活動將於5月10日(周六)在華埠 舉辦，20餘家社區服務機構屆時將到場為華埠居民提供免費諮詢服務。

活動時間定於當日上午10時至下午1時舉行，地點位於包厘街(Bowery)273號的華埠YMCA(YMCA Chinatown)。除了社區機構的免費諮詢外，格雷西廣場醫院(Gracie Square Hospital)亞洲精神病學項目委員會主席鄭端欣還將帶來講座「代代有『心』事」，分享不同時代的心理健康 保健、家庭代際溝通與溝通障礙的解決方法。此外，主辦方還準備了禮品，並將舉辦現場抽獎活動。

美亞共同促進會會長任詩雅表示，心理健康是個人健康的重要組成部分，認知合理、情緒穩定、行為適當、人際和諧、適應變化是一個健康的人所必備的素養。而亞裔 社區由於一些傳統觀念的束縛，對心理健康普遍不夠重視，政府和社會服務機構所能提供的資源又與居民之間存在一定的信息鴻溝，每年舉辦此類活動，便是為了打破這一障礙，讓華社居民更好地了解他們所能享受的服務。

本年度的活動門票免費派發，開票時間為5月5日(周一)早9時30分，領票地點為曼哈頓勿街(Mott St)7號富康醫療華埠服務中心，諮詢電話為(212)619-3073。名額有限，發完為止。