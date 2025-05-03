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「給媽媽做一道菜」母親節繪畫比賽優勝作品揭曉

紐約訊
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「給媽媽做一道菜」美國味全母親節繪畫比賽青少年組第一名。(主辦方提供)
「給媽媽做一道菜」美國味全母親節繪畫比賽青少年組第一名。(主辦方提供)

美國味全公司和世界日報聯合主辦的母親節繪畫比賽「給媽媽做一道菜」的優勝作品揭曉，世界日報收到全美各州983件作品，競爭相當激烈。三位華裔藝術家評審對參賽作品給予了高度評價，認為參賽者充分發揮了想像力，通過作品深情地傳達出對母親的情感。

美國味全新澤西分公司經理李久陽表示，「感謝全美社區對比賽的支持。美國味全一直是華人家庭的良伴，我們堅定支持有意義的活動，回饋社區，傳遞溫暖。另外也衷心感謝評審們的參與，期待孩子們的作品能為社區帶來啟發與感動。」

幼童組第一名Dennis Gu的作品，評審林怡伶(Eleen Lin)認為，作品內容豐富且極具想像力，創作中展現出空間與秩序的變化，呈現不同場景中的探索歷程，線條流暢，色彩鮮明，是一幅非常好的作品。

高童組第一名Parnia Aldavood的作品，評審謝高元(James Hsieh)表示，作品中展現了一道獻給媽媽的沙拉料理，乍看之下簡單，實則蘊含細膩用心。特別是將洋蔥的紫色與外太空星雲相連結，透過剪影手法呈現與母親之間的回憶與事件，構思巧妙、情感真摯。

青少年組第一名Sophia Fericano的作品，評審詹子瑩(Naomi Chan)指出，作品用色協調、色彩豐富，呈現出溫暖又豐富的視覺語言，畫中媽媽的眼神與表情充滿愛意，小朋友認真做菜的神情生動自然，而食物以愛心形狀呈現，代表出對媽媽的愛。

據優勝作品名單，「幼童組」第一名：Dennis Gu（NY）、第二名：ERIC KOEH（NY）、第三名：Kowkab Mahboobi（VA）、第四名：Amber Chen（MN）。「高童組」第一名：Parnia Aldavood（CA）、第二名：Yvonne Wang（WA）、第三名：James Yin（CA）、第四名：Amanda Chen（NY）。

「青少年組」第一名：Sophia Fericano（IL）、第二名：Helen Miao（MA）、第三名：Sophia Hou（MD）。

所有優勝作品已刊登於世界日報全美東，並在5月初至6月底進行線上展覽。活動官網為weichuan.wjwebsite.com

世界日報 母親節 太空

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