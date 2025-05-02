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涉性交易與人口販運 皇后區華男遭重罪指控

記者高雲兒╱紐約報導
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涉嫌在皇后區法拉盛一處民宅強迫華女從事性交易的29歲華男張景超，5月1日於皇后區刑事法院出庭。(記者高雲兒╱攝影)
涉嫌在皇后區法拉盛一處民宅強迫華女從事性交易的29歲華男張景超，5月1日於皇后區刑事法院出庭。(記者高雲兒╱攝影)

涉嫌在皇后區法拉盛一處民宅強迫華人女子從事性交易的29歲華裔男子張景超(Jingchao Zhang，音譯)，5月1日於皇后區刑事法院出庭，面對性交易人口販運與非法持槍等多項重罪指控。若罪名成立，他將面臨最高25年監禁。

出庭當日，檢方表示，張景超被控的罪名包括兩項性交易人口販運罪、二級與三級促進賣淫罪，以及二級非法持有武器罪。根據檢方紀錄，張男於1月31日晚間在法拉盛162街的一處民宅接應一名臥底警員進入屋內，安排賣淫交易，當場遭逮捕，警員後來於屋內查獲一把上膛的9毫米手槍。

當日庭審中，檢方依刑事訴訟程序提交多項證據通知，包括張景超與警方在2024年6月及2025年1月間的對話紀錄，作為未來開庭審理的呈堂證據。下一次庭審定於6月9日(周一)上午11時進行。

與張景超同案的其他兩名被告為30歲的孫旭程(Xu Cheng Sun)與46歲的唐培龍(Peilong Tang)，兩人同為法拉盛居民。根據皇后區地區檢察官辦公室調查，一名受害女子於2024年11月抵美後遭接走、財物被沒收，並在布碌崙與皇后區多處地點被迫賣淫，若拒絕服從便遭暴力威脅，她還曾聽聞有關以8000元「轉賣」她的對話。

孫旭程與唐培龍於4月8日再度於案發地點被臥底警員逮捕，遭控三級與四級促進賣淫罪，兩人預計將於6月10日(周二)出庭受審。根據刑期規定，唐培龍若罪名成立，可能面臨兩年四個月至七年的刑期。

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)強調，「這些被告將一名無助女子視為財產，剝奪她的人身自由與尊嚴。我們的人口販運局將持續揭露並追訴此類犯罪，協助受害者重建生活。」

若罪名成立，張景超將面臨最高25年的監禁。(記者高雲兒╱攝影)
若罪名成立，張景超將面臨最高25年的監禁。(記者高雲兒╱攝影)

皇后區 法拉盛 刑事訴訟

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