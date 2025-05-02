華埠牌樓設計概要出爐 確認建於新劉錦廣場

根據規畫，劉錦廣場將整體向北移動，位於勿街與宰也街之間，以擴大公共空間、縮短通行距離。(取自市經濟發展局)

市經濟發展局(EDC)上周公布「通達華埠 」(Chinatown Connections)項目中的牌樓設計概要，確認牌樓將建於重新設計後的劉錦廣場(Kimlau Square)，意在打造一個位於華埠入口的城市地標，並展現社區文化傳承的願景，但部分社區人士對籌集250萬元資金仍感憂慮。

「通達華埠」由紐約州市府共同出資5580萬元，以改造劉錦廣場一帶，涵蓋美化柏路(Park Row)和修建牌樓等子項。根據設計概要，牌樓被列為重點項目之一，旨在改善進出華埠的複雜交通線路、扶植本地商業，同時頌揚社區深厚的文化歷史。

概要指出，社區討論多年的牌樓將建於重新設計後的劉錦廣場。根據規畫，廣場將整體向北移動，位於勿街(Mott St.)與宰也街(Doyers St.)之間，以擴大公共空間、縮短通行距離，並形成一個標準四岔路口，改善堵塞現況。經濟發展局指，最終的廣場設計將由市交通局(DOT)根據交通研究和利害關係人的意見共同決定。

設計草圖顯示，目前位於廣場的華裔軍人忠烈坊和林則徐雕像也將被一併移動至新的空間內。當局表示，牌樓將以「尊重並協調兩座現有紀念碑」為前提，令新廣場成為多功能社區空間，以及華埠最具代表性的集會場所之一。

設計概要還提到，牌樓將展現華埠在美東亞裔 群體中的重要地位，並禮讚豐富的故事、語言、方言和美食等元素。同時，休息區域和照明設施將被納入設計，且壁畫、互動式牆面等公共藝術裝置也會融入空間。

盡管如此，牌樓的具體尺寸、位置與朝向仍將根據交通局研究、設計團隊的見解及社區的反饋來決定，過去數周，當局曾多次舉辦意見徵集活動，但到場人數有限，僅有數位社區活躍人士參與討論。

設計概要也強調，為了達成500萬元的總預算，社區需與州府撥款相對應地進行配對募款，相關募款工作將由華埠共同發展機構(Chinatown Partnership)負責推動。有人擔心，社區沒有能力籌集向公眾要求籌資的250萬元。