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珍雅步行節明登場 法拉盛有多場導覽

記者尤昱程╱紐約報導
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皇后區導覽主題多元，從歷史建築到社區果樹，通過步行看見城市的另一面。(主辦方提供)
皇后區導覽主題多元，從歷史建築到社區果樹，通過步行看見城市的另一面。(主辦方提供)

紐約年度「珍雅步行節」(Jane's Walk)將於5月2日(周五)至4日(周日)舉行，今年皇后區共有28場導覽活動，其中多場與法拉盛地區密切相關，從爵士樂大師長眠地、濱水生態、歷史街區到世博遺跡，帶領民眾深入走入社區，重新認識腳下這片土地。

「珍雅步行節」是為紀念城市規畫思想家雅各布斯(Jane Jacobs)而設，由市立藝術協會(The Municipal Art Society of New York)主辦，自2007年開始舉辦，至今已遍及全球逾200座城市。核心理念為「以人為本的城市」，透過志工帶領的免費導覽，邀請公眾以步行方式親身參與，觀察與理解城市如何運作。

今年在皇后區舉辦的行程遍及長島市、阿斯托利亞與法拉盛等地，主題多元，例如從建築師角度探索富豪山的皇后安妮風格老宅、了解中部鐵道閒置用地轉型為「QueensLink」的規畫構想，也有教授與居民帶隊走訪傑克森高地地標街區，認識拉丁文化與小吃。阿斯托利亞的導覽則從果樹與街頭建築切入，呈現社區多元面貌。

與法拉盛相關的行程包括5月2日(周五)下午1時舉辦的「爵士音樂名人墓園導覽」，將帶領參加者走訪法拉盛墓園；同日下午3時進行的「法拉盛灣與溪流導覽」則由環保行動者帶隊，探討濱水空間的變遷與開發壓力。

該行程主題涵蓋建築、文化、人口、飲食、生態與交通規畫等，每場約一至兩小時，須事先線上報名，部分活動已額滿但可登記候補名單。有意參加者可至市立藝術協會網站查詢詳情與報名方式，網址為mas.org/janes-walk-nyc-2025/。

法拉盛 皇后區 長島市

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