第3屆布碌崙健腦資源日 吸引破200人認識失智症

為提高社區對阿茲海默症的認識，阿茲海默症關愛服務和松柏之家合作舉行第三屆布碌崙健腦資源日。(記者馬璿／攝影)

為提高社區對阿茲海默症 的認識，阿茲海默症關愛服務(Caring Kind)和松柏之家合作舉行第三屆布碌崙 健腦資源日，現場除了有失智症長者牙齒保健與溝通講座、遊戲與抽獎環節外，民選官員也到場頒發表揚狀，吸引超過200人參加。

該活動於松柏之家班森賀中心舉辦，共有超過15個攤位到場提供與醫療與保險的文宣資訊。阿茲海默症關愛服務(Caring Kind)社區建設副總裁石蔚靜表示，今年的主題為「大腦健康」，不只聚焦提高民眾對失智症的認知，也拓展面向至患者的牙齒保健與溝通技巧。石蔚靜表示，患者因記憶力消退而容易對他人較為防備，導致要維持口腔衛生成為照顧者的一大難題，本次邀請的紐約大學牙醫學院副教授蘇逸瑛有著多年執業經驗，將透過「長者牙齒保健」講座提供患者家人有用資訊。

而另一場由臨床腦神經認證心理學家張嘉珍博士主講的「如何有效地與患有失智症的人溝通」講座，則是透過有著長年個案評估經驗的專業人員，介紹家人能獲得如何溝通的技巧。

松柏之家總裁陳偉儀則表示，第三年的活動上，明顯看到參與人數增進，尤其失智症患者年齡逐漸下降，希望社區能夠更加關注相關病症的資訊以備不時之需。她表示，活動也是希望讓患者與照護者知道「自己並非獨自面對，你不是一個人」。

此外，陳偉儀提到，已經開始有機構將研究方向放在照護者身上，盼在提高意識後也能更加關心同樣承擔巨大壓力的照顧者族群。