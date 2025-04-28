槍商行銷助長暴力 地鐵槍擊案2受害華人提告

2022年日落公園地鐵槍擊案的槍手詹姆斯(藍衣者)在合法購得克拉克17型手槍後犯案，兩名受害人狀告製槍公司。(美聯社)

兩名在2022年布碌崙 (布魯克林)地鐵 大規模槍擊 事件中受傷的乘客，近日向聯邦法院提告奧地利槍枝製造商克拉克(Glock)，指控該公司在市場行銷上助長暴力，應對槍擊事件負責。

受害者胡芙蓉(Furong Hu，以下均為音譯)與葉卓軒(Zhuoxuan Ye)在訴狀中指出，犯案者詹姆斯(Frank James)持有的克拉克17型手槍是在合法購得後犯案，克拉克以宣傳槍枝高容量、易於隱藏等特性，吸引有犯罪意圖的購買者，直接促成這起大規模槍案。

該起槍擊案發生於2022年4月，一輛行駛於日落公園(Sunset Park)的曼哈頓方向N線列車上，詹姆斯在車廂內開了33槍，造成10人中彈、19人受傷。他於2023年10月被判處無期徒刑。

胡芙蓉與葉卓軒在布碌崙聯邦法院提起的訴訟中表示，克拉克未能阻止品牌在影視作品及饒舌歌曲中被「表揚」的現象，並故意生產超過合法市場需求量的槍枝，進而促成非法次級市場的形成。他們指出，克拉克未終止與曾大量銷售給犯罪關聯高的經銷商之間的合作關係，也未妥善監管防止「代購」(straw purchase)行為。

訴狀書中寫道，「由於克拉克將武器銷售至民用市場，使得無適當資格的人也能取得這類致命武器」。

據了解，這是第二起針對克拉克提出的相關訴訟。2022年，另一名槍擊案受害者斯特爾(Ilene Steur)亦曾提告，指控克拉克明知產品不適合自衛或娛樂用途，卻仍以方式推廣，導致「平民死傷慘重的情況前所未見」。

槍手詹姆斯案發前曾於YouTube上發布影片，內容涉及種族戰爭、批評城市心理健康體系及地鐵遊民問題，引發各界關注。目前克拉克公司尚未對本案作出回應。