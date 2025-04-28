我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美足名人堂球星夏普被控暴力性侵 遭求償5000萬

「老窮人教新窮人」網路瘋省錢教學：餐費省5元就是勝利

槍商行銷助長暴力 地鐵槍擊案2受害華人提告

記者尤昱程╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
2022年日落公園地鐵槍擊案的槍手詹姆斯(藍衣者)在合法購得克拉克17型手槍後犯案，兩名受害人狀告製槍公司。(美聯社)
2022年日落公園地鐵槍擊案的槍手詹姆斯(藍衣者)在合法購得克拉克17型手槍後犯案，兩名受害人狀告製槍公司。(美聯社)

兩名在2022年布碌崙(布魯克林)地鐵大規模槍擊事件中受傷的乘客，近日向聯邦法院提告奧地利槍枝製造商克拉克(Glock)，指控該公司在市場行銷上助長暴力，應對槍擊事件負責。

受害者胡芙蓉(Furong Hu，以下均為音譯)與葉卓軒(Zhuoxuan Ye)在訴狀中指出，犯案者詹姆斯(Frank James)持有的克拉克17型手槍是在合法購得後犯案，克拉克以宣傳槍枝高容量、易於隱藏等特性，吸引有犯罪意圖的購買者，直接促成這起大規模槍案。

該起槍擊案發生於2022年4月，一輛行駛於日落公園(Sunset Park)的曼哈頓方向N線列車上，詹姆斯在車廂內開了33槍，造成10人中彈、19人受傷。他於2023年10月被判處無期徒刑。

胡芙蓉與葉卓軒在布碌崙聯邦法院提起的訴訟中表示，克拉克未能阻止品牌在影視作品及饒舌歌曲中被「表揚」的現象，並故意生產超過合法市場需求量的槍枝，進而促成非法次級市場的形成。他們指出，克拉克未終止與曾大量銷售給犯罪關聯高的經銷商之間的合作關係，也未妥善監管防止「代購」(straw purchase)行為。

訴狀書中寫道，「由於克拉克將武器銷售至民用市場，使得無適當資格的人也能取得這類致命武器」。

據了解，這是第二起針對克拉克提出的相關訴訟。2022年，另一名槍擊案受害者斯特爾(Ilene Steur)亦曾提告，指控克拉克明知產品不適合自衛或娛樂用途，卻仍以方式推廣，導致「平民死傷慘重的情況前所未見」。

槍手詹姆斯案發前曾於YouTube上發布影片，內容涉及種族戰爭、批評城市心理健康體系及地鐵遊民問題，引發各界關注。目前克拉克公司尚未對本案作出回應。

槍擊 地鐵 布碌崙

上一則

金屬探測設備故障 紐約市警校園安檢停擺緊急採購

下一則

涉禮品卡詐欺購高價品洗錢 3中國公民被判刑24至60個月
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

NBA／灰狼三劍客合砍81分 擊潰湖人 詹姆斯轟38分白搭

NBA／灰狼三劍客合砍81分 擊潰湖人 詹姆斯轟38分白搭
NBA／唐西奇打敗詹皇、柯瑞 球衣銷售量登頂

NBA／唐西奇打敗詹皇、柯瑞 球衣銷售量登頂
NBA詹皇「芭比娃娃」 官方價75元 網上炒到150元

NBA詹皇「芭比娃娃」 官方價75元 網上炒到150元
NBA／現在是詹姆斯好友 格林上節目自爆：曾是「詹黑」

NBA／現在是詹姆斯好友 格林上節目自爆：曾是「詹黑」

熱門新聞

由於關稅已經高到無法接受，很多批發商選擇將等待清關的進口貨物運回中國，若兩國關稅和談數月未果，很多貨品可能會出現「熔斷」的現象。(記者劉梓祁╱攝影)

關稅戰買不到這些乾貨 食品批發商：送回中國都比清關便宜

2025-04-22 19:49
史島一名華裔青年因超速相關紀錄西雅圖入境遭扣押。圖為示意圖。(取材自CBP臉書)

疑因超速相關紀錄 持綠卡華青入境西雅圖遭扣押

2025-04-21 07:49
吳建錫特別舉例，番石榴糖這類過去經常放在餐館前台，供顧客免費取用的小零嘴，如今也成了高價品。(記者高雲兒╱攝影)

美中關稅衝擊紐約法拉盛超市、餐館

2025-04-21 06:45
在與多個當事學生交談後，張驥遠清楚地感覺到了留學生群體中的恐慌、絕望情緒。示意圖，非新聞當事者。(美聯社)

中生學簽遭撤恐被迫離境 校方給的理由讓她絕望

2025-04-24 19:54
譚先生向本報展示在同一天收到的八張卡片，均為藍色的美國銀行借記卡，每張卡上都有不同的名字，絕大部分都為華人。(記者鄭怡嫣╱攝影)

法拉盛華人屋主遭闖空門 損失數萬元 還收到百張新信用卡

2025-04-22 02:30
桑托斯25日抵達法院聆聽宣判。（路透）

前國會眾議員桑托斯詐欺、竊身分 判刑87個月…泣不成聲

2025-04-25 13:02

超人氣

更多 >
美駐華使館：赴美生子全面拒簽 濫用制度恐被吊銷簽證

美駐華使館：赴美生子全面拒簽 濫用制度恐被吊銷簽證
最熟悉的味道竟能抗衰老、救記憶 醫：每天都應吸一口

最熟悉的味道竟能抗衰老、救記憶 醫：每天都應吸一口
身體有恙？拜登在方濟各葬禮上 需妻子與神父攙扶行走

身體有恙？拜登在方濟各葬禮上 需妻子與神父攙扶行走
再談關稅 川普重申：許多美國人甚至有望免繳所得稅

再談關稅 川普重申：許多美國人甚至有望免繳所得稅
南加這一華人城市又現隱藏攝像頭 肉眼難發現

南加這一華人城市又現隱藏攝像頭 肉眼難發現