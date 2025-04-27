斯靜格與亞潮萌代表座談 主張保留SHSAT

斯靜格(中)表示，將以社區為本推動政策，守護教育公平，並重建市府與居民之間的信任。(記者高雲兒╱攝影)

紐約市長參選人斯靜格(Scott Stringer)26日與亞潮萌(AWA)主席朱雅婷(Yiatin Chu)和董事臧东慧、韩Jean、Amy Tse等，針對亞裔關心的特殊高中 入學考試(SHSAT)、資優班教育、庇護 所設置以及「同意之城」(City of Yes)城市規畫等議題展開討論。斯靜格表示，將以社區為本推動政策，守護教育公平，並重建市府與居民之間的信任。

朱雅婷首先回顧2018年市府試圖取消SHSAT所引發的抗議潮，指出許多移民 家庭原本低調務實，卻因子女教育機會受威脅而首次走上街頭。家長們強調，移民的最大動力是為了下一代能夠獲得公平競爭的機會。

斯靜格回應表示，他深刻理解家長們的心情，並重申「沒有人要求特權，只希望透過努力與考試，憑實力獲得機會」。他主張，市府應保留特殊高中入學考試，並同步擴增特殊高中數量，設立雙軌制教育體系，讓加速學習的學生能獲得支持，同時照顧不同學習需求的兒童。

針對資優班項目的弱化，斯靜格批評現任市府改革不當，導致優質教育資源流失，促使中產與新移民家庭外流。他警告，若不重建高標準、公平且透明的教育體系，紐約將重演1970年代學校系統崩潰、城市人口流失的惡性循環。

談及庇護所設置問題，斯靜格強調，政府有責任安置無家可歸者，但選址必須基於明確標準，並充分諮詢社區意見，「我們需要的不只是安置，而是安全、負責任、尊重居民的設施規畫。」

他分享過去從政的經驗，指出曾多次透過與社區協商，成功協調庇護所容量與設置時限，既協助政府應對危機，也維護了社區穩定。斯靜格承諾，若當選市長，將親自出席社區會議，直接面對居民，真誠傾聽並回應關切，而非以形式化的公聽會敷衍了事。

座談中，亞潮萌代表也對市府推動的「同意之城」計畫表達強烈反對，指該計畫在實施過程中罔顧社區意見，強制推進開發，破壞了原有社區特色與生態。