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皇后學院校長吳華揚 回顧在美華人移民史

記者曹馨元╱紐約報導
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皇后學院校長吳華陽日前在美國華人博物館舉行對談，通過講解標誌性的法條和案件，回溯了華人移民在美的百年歷史。(記者曹馨元╱攝影)
皇后學院校長吳華陽日前在美國華人博物館舉行對談，通過講解標誌性的法條和案件，回溯了華人移民在美的百年歷史。(記者曹馨元╱攝影)

皇后學院(Queens College)校長吳華陽(Frank Wu)日前在美國華人博物館(MOCA)舉行對談，在反移民聲浪日益高漲的當下，律師出身的吳華陽通過講解標誌性的法條、案件，回溯了華人移民在美的百年歷史。

川普上任不久即簽署行政命令，試圖禁止非綠卡或非公民者在美國所生子女自動獲得美國公民身分，此令立即在各州引發法律挑戰；迄今已有22州和華府法官發出禁令，阻止在全國實施川普的限制出生公民權行政令。17日，美國最高法院表示，將審理該案件，並於5月15日在特別法庭會議中進行口頭辯論。

吳華陽指出，出生公民權之所以會受憲法修正案保障，也是由於一位華人的努力。1890年代，出生於舊金山的黃金德從中國探親返美時，因「1882年排華法案」(Chinese Exclusion Act)被拒絕入境。21歲的他將案件訴訟至最高法院，最終法院在1898年以六比二裁決其為美國公民，出生公民權也由此確立。

吳華陽也表示，排華法案之所以在1943年被取消，並不是因為美國真正接納了華人，而是因為美中在二戰時處於同盟關係，「這純粹是戰爭中的政治行為」。在吳華陽看來，真正接納了移民潮的是1965年由前總統詹森(Lyndon Johnson)簽署的移民法案。

這項具有里程碑意義的立法取消了對亞洲、非洲、南歐和東歐移民的限制性配額，在接下來的50年裡，數千萬移民紛沓而至，重塑了美國社會，「但別忘了，這項法案的誕生也由於60年代美國人權運動的努力。」

如今，對於移民的打壓政策似乎又回到了一百年前「誰得以成為美國人」的討論，吳華陽的父母在上世紀六十年代以學生身分從台灣來到美國，他說，自己父親的廚房裡除了鍋貼外，現在也多了很多美國食物，「他超愛吃Spam(午餐肉)」。而當十多年前他母親去世的時候，他曾問過父親，要不要將母親的骨灰送回台灣安葬，「但是我父親對我說不，就葬在美國吧，我們的家庭現在在美國了，我們的根也在這裡。」

移民 華人 美國公民

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