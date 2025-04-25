市府銷毀數千槍枝 碎片將打造槍支暴力受害者紀念碑

紐約市24日銷毀近3600支非法槍枝，碎片將用來打造槍枝暴力受害者的紀念碑。(取自市長辦公室)

紐約市 府24日在韋斯特伯里(Westbury) 舉行槍枝銷毀活動，共將3575支從已結案刑事案件中沒收的非法槍枝通過碾壓設備集中銷毀，而槍枝的碎片將被用來焊接一座紀念槍擊 暴力受害者的紀念碑。

市長亞當斯 (Eric Adams)在過程中強調，「銷毀這些槍械至關重要，這不僅僅是實質性地清除街上的槍枝，也象徵我們永遠不會向暴力屈服。這些是破壞、痛苦與混亂的武器，我們需將他們從街頭清除。」

此次活動距離曼哈頓哈林區(Harlem)一名中年女性因流彈喪生僅過兩天，22日晚間，61歲的路人梅特(Excenia Mette)遭流彈擊中死亡的悲劇。當時梅特聽到槍聲，出門查看孫子的安危，卻不幸中彈。

亞當斯說，當有人因暴力過早失去生命時，整個社區都將受到影響，「即使子彈擊中了原本的目標，情感的傷痛也不會停止，反而會繼續撕裂我們城市和社區的連接。」

此外，銷毀槍枝的碎片將捐贈予位於東哈林區的合作技術教育學校(The School of Cooperative Technical Education)，由該校焊接職業項目的學生將這些金屬材料製作成一座紀念碑，以紀念因槍擊暴力而喪生的受害者。

市警局長蒂池(Jessica S. Tisch)指，「這些槍枝絕不該出現在我們的社區，他們製造恐懼、帶來傷痛、摧毀生命。現在，他們應該就留在這台工業金屬粉碎機的廢料箱中」。在活動現場，亞當斯也邀請因槍擊暴力而失去家人的家庭，在槍枝粉碎的過程中念出罹難親人的姓名。

根據市府資料，本次銷毀的槍枝是亞當斯任內共計超過2萬1400支沒收槍械的一部分，其中包括1400多支「幽靈槍」，此類槍枝沒有序號且無法追蹤，多數是透過套件組裝或3D打印技術製成。

市警表示，自2018年以來，市內查獲的幽靈槍數量穩定攀升，2018年為17支、2019年增至48支、2020年達150支、2021年263支、2022年585支、2023年394支、2024年則有438支。今年截至目前，已有71支幽靈槍遭到沒收。