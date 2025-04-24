「看不見的更年期」李靜公開自身經歷 籲關注中年婦女

李靜推出紀錄片「看不見的更年期」，引領觀眾了解更年期的普遍和多樣性，讓更多的女性知道自己並不孤單。(李靜提供)

在華人 社會，對於女性的生命歷程，月經、懷孕、生育已經成為被公開談論的話題，然而當女性步入中年，迎來另一個重要的轉變期——更年期，卻仍是為一個難以啟齒、甚至被忽略的「看不見的」階段。

打破沉默 帶來啟發

中國知名主持人李靜，以其敏銳的媒體人觸覺和作為更年期親歷者的深刻體驗，推出紀錄片「看不見的更年期」。影片不僅在中國引起廣泛關注，更計畫推向北美，為當地的華人社群以及更廣泛的國際受眾帶來啟發，提升認知，打破恥感，「更年期不是忍忍就好，未來一定是中女時代的來臨，我想引起更多的人對中女全身心方面的的關注，」她說。

在和世界日報 的專訪中，李靜分享，此前在主持一檔需要思維反應速度的訪談節目時，大部分時間她都難以組織語言，接不住話，一度懷疑自己的水平能力，採訪趙麗穎時，她還在台上渾身冒汗，讓對方察覺憂心。

這種更年期的症狀和困擾，使李靜接受了荷爾蒙治療，而作為媒體人對於社會議題的敏感，也讓她意識到更年期這個重要的女性生命階段，長期以來被社會所忽視，也帶來了恥感。

為此，李靜決意以自身的經歷作為主線，在真實地呈現自我的同時，也引領觀眾一同探詢國際及中國的一線醫學專家，了解更年期的普遍和多樣性，也讓更多的女性知道自己並不孤單，積極尋求幫助。

「2004年在懷胎七月時，我還在主持『超級訪問』，那時沒有人挺著孕肚主持，但我覺得觀眾應該看到的是我最真實的一面，而不是最美的一面，」李靜坦言，如今，公眾人物也很少會討論自己的絕經，這種坦露雖讓她稍感「沒面」，但她很快又否決了這種情緒，「一個女人不再生育，絕經，這也是女人的生命和成長的一部分，我要把這個階段完整地展現在觀眾面前。」

頭痛心悸 逾50症狀

李靜分享，今年3月紀錄片在中國播出後，她便收到了大量的觀眾留言，許多人都表示，第一次知道更年期有包括頭痛、心悸、能力下降等在內的50多種症狀，也意識到過去所忽略的不適，可能都與更年期有關。一位海外華人甚至留言，更年期她個人能力下降，難再領導公司小組，因為不知這僅是暫時現象，她在當時選擇了辭職，一年後她的狀況恢復，在看了紀錄片後，她感到非常地懊悔。

部分華人 認知有限

李靜提到，她的女兒正在紐約讀大學，透過與當地華人媽媽群的交流，她發現許多華人即使在美生活多年，對於更年期的認知仍然非常地初級與有限。一方面即使在相對開放的西方社會，更年期也仍是一個較少被公開討論的話題，另一方面亞洲人長期以來關注中式養生，而更年期雌激素的治療，也並非傳統養生的範疇。

這些真實的反饋和意外的將近4万的海外華人粉絲的增長，也讓李靜計畫將紀錄片推向國際舞台。目前，紀錄片正在翻譯成英文版，希望能觸及更廣泛的全球受眾，也幫助北美地區的華人女性都能避免不必要的遺憾，以更積極的態度迎接人生的下半場。

治療方法 中西不同

在探討更年期認知與治療方式的中西差異時，李靜聯絡了德國 知名婦產科醫生德利兹(Sheila de Liz)。這位醫學博士曾在講述更年期的暢銷書「炙熱的你」(Woman on Fire)當中提到，激素替代療法(HRT)從最初的不被接受到後來廣泛使用的歷程。這也讓李靜萌生思考，華人女性是否因為資訊閉塞，對激素替代療法了解不足，但隨後她發現，這是一個全球性的現象。

李靜表示，在製作紀錄片時她發現，盡管激素替代療法在90年代曾在西方國家達到較高的使用率，但2002年後，由於一項後來被認為取樣有問題、聲稱其可能誘發乳腺癌的報導，使用率大幅下降。而中國的使用率則更是低於歐美國家。

在需要提高激素替代療法認知、普及相關知識的同時，李靜也表示，事實上，亞洲女性的更年期症狀相對較輕，這或許與遺傳基因、食用豆類食品以及長期的養生習慣有關，她採訪的許多中國更年期研究也都認為，單純的激素替代療法在華人女性中難以長期堅持。因此，紀錄片並非鼓吹單一的治療方式，而是提倡一種對華人女性更適用的、綜合性的治療方法與生活方式。

企業關懷 友善職場

製作這部紀錄片的另一個重要目標，李靜說，也是希望打破社會長年以來對更年期的羞恥感，也敦促社會對更年期女性給予更多的關注和支持。目前，她正在推動更多企業加入「更年期友好企業」行列，承諾為職場更年期女性提供更多便利，例如彈性請假、心理關懷以及更舒適的工作環境。她也希望在華人地區，能出現更多專門針對更年期女性的綜合門診，提供包括健身、體重管理、荷爾蒙管理和心理諮詢等全方位的服務。

「很多人以前打完醫美不承認，現在會說，我做了水光針、熱瑪吉，」她說，「我特別希望有一天我們女性坐在一起，說我最近都出汗了、我做了激素替代療法、我對性生活又有興趣了，我希望是一個更加開放、自我的女性的分享。50歲對女性而言只是人生的中點，她們仍然可以在職場和生活中繼續發光發熱。」