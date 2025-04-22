布碌崙亞裔社區活動中心健康博覽會 首引進乳癌篩檢

布碌崙亞裔社區中心與「衛施康」，以及市議員莊文怡於日前聯合舉辦Power-Up健康博覽會。(記者馬璿╱攝影)

布碌崙(布魯克林)亞裔社區中心(ACC)與「衛施康」(RisingHealth)，以及市議員莊文怡於日前聯合舉辦Power-Up健康博覽會，除邀請眾多醫療機構發放相關資訊外，也免費提供血壓、視力、血糖檢測以及乳癌 篩檢服務。據衛施康介紹，該社區健康博覽會首次引進最新的乳癌篩檢技術，能讓檢測民眾現場得知結果並安排轉介醫療院所。

衛施康專案主任布朗-馬爾他(Desiree Brown-Malta)表示，該活動是為了引入居家護理、心理健康 等醫療資源與資訊至社區，讓民眾無須親自前往醫院便可進行基本項目的檢查。在乳癌評估時檢測出陽性或是有風險者，活動現場便會馬上告知並接洽參與者到相關機構，即時獲得必要的醫療服務。

亮點還包含結合乳癌篩檢評估項目以及心理健康，兩者的結合讓檢查出有風險的病患也能獲得後續的身心照護。該活動也結合教育機構，讓在醫學相關科系就讀的學生來到現場實際與民眾接觸，協助培育未來的醫學人才。

ACC負責人也表示，主辦方也希望透過這樣的公益活動把醫療資源帶入社區，並讓民眾能輕鬆地獲得健康資訊與服務，切實做到早預防、早發現、早干預。現場也邀請如紐約大學朗格尼醫院、市健康局(NYC Health)、癌症 關懷機構華人SHARE、Cancer services program等多個專業機構的諮詢攤位，並為參與者提供食物與禮品包。