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中若贏貿戰 大西洋：美制裁失嚇阻力 北京更敢對台動手

要放棄美國市場？貿易戰升溫 中港商家不知下一步怎走

美中關稅衝擊法拉盛超市、餐館

記者高雲兒╱紐約報導
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吳建錫特別舉例，番石榴糖這類過去經常放在餐館前台，供顧客免費取用的小零嘴，如今也成了高價品。(記者高雲兒╱攝影)
吳建錫特別舉例，番石榴糖這類過去經常放在餐館前台，供顧客免費取用的小零嘴，如今也成了高價品。(記者高雲兒╱攝影)

美中貿易戰近日再度升溫。白宮於近日發布聲明，宣布針對中國進口商品祭出新一輪加徵關稅措施，最高稅率將達245%。此對許多仰賴中國進口商品的美國華人社區而言，此波關稅衝擊已不再是宏觀議題，而是實實在在的生活壓力與經營困境。

在皇后區法拉盛，許多華人超市中餐館第一時間感受到物價飆漲與供應不穩的壓力。中美超市的經理吳建錫近日接受本報採訪時直言，這波價格調整不僅快速且廣泛，連日來他幾乎每天都接到供應商的來電調價通知。「不少冷凍食品、調味品、主食類包點的價格已經上漲三成到五成，再過兩周會怎麼樣，我真的不敢想像。」

一箱冷凍豆類平均也漲了10到15元。(記者高雲兒╱攝影)
一箱冷凍豆類平均也漲了10到15元。(記者高雲兒╱攝影)

吳建錫表示，受關稅影響最嚴重的品項，集中在依賴中國進口的冷凍食品與中式調味品以及主食。他列舉：「像冷凍豆類、速凍包子、花椒油、豆瓣醬、辣椒油這些，幾乎超過八成都是中國來的，沒有替代來源。」他透露，本周供應商已通知，包括到港貨物與庫存品項，統一加價50%處理。

在商品價格具體數字上，吳建錫表示，豆沙包這類冷凍點心過去售價約3.99元，近日已漲至6.99元，下周甚至將升至8.99元；香菇包、壽桃包亦將從4.99元調至6.99元。「以前一包包子4元以下很常見，現在6元都算便宜的了。」他無奈地說。食用油類也面臨同樣命運。「現在一瓶小瓶裝油大概賣7.99元，下周就會調到10.99元。」

吳建錫建議民眾把握時機購買，「尤其是保質期長的調味品、乾貨、冷凍豆類、香菇木耳」...
吳建錫建議民眾把握時機購買，「尤其是保質期長的調味品、乾貨、冷凍豆類、香菇木耳」。(記者高雲兒╱攝影)

不只是一般家庭消費者，依賴大量進貨的中餐館也收到衝擊。吳建錫說：「餐館用量最大的就是調味品、米麵和冷凍蔬菜。我們現在看到，一箱麵條的價格從20元漲到40元，一箱冷凍豆類也漲了10到15元。」

他特別舉例，番石榴糖這類過去經常放在餐館前台，供顧客免費取用的小零嘴，如今也成了高價品。「一箱番石榴糖進價從38元漲到69元，還怎麼提供？」

儘管進價不斷攀升，零售業者的利潤卻未同步擴大。吳建錫說：「以前一箱商品賣30元，我們能賺5元；現在進價變成60元，利潤還是5元。從比例上來看，利潤其實變少了。但消費者看到價格翻倍，抱怨聲音很多。」

香菇包、壽桃包亦將從4.99元調至6.99元。(記者高雲兒╱攝影)
香菇包、壽桃包亦將從4.99元調至6.99元。(記者高雲兒╱攝影)

他表示，特別是一些非民生必需品，像休閒零食、進口小吃，因價格上漲，銷量出現明顯下滑。「現在銷售最困難的，就是那些消費者覺得可以忍痛不買的東西。」

除了價格飆升，供應鏈的不穩定也是當前一大隱憂。吳建錫坦言：「供應商現在說下周不知道會不會再漲」。他補充說，許多中國進口食品保質期僅六到八個月，加上航運與清關時間，真正可銷售的時間很短。如果目前狀況持續不變，「可能兩個月內就會面臨缺貨」。

豆沙包這類冷凍點心過去售價約3.99元，近日已漲至6.99元，下周甚至將升至8....
豆沙包這類冷凍點心過去售價約3.99元，近日已漲至6.99元，下周甚至將升至8.99元。(記者高雲兒╱攝影)

目前，包括台灣、日本、泰國等地的商品尚未受到直接影響，例如泰國米、日式醬油與台灣調味品仍可正常供應。但吳經理認為，這些地區享有的低關稅待遇僅剩下約90天期限，屆時若政策未延續，價格也將連帶上升。「我們有看到一些批發商已經轉向台灣或東南亞找貨，但數量有限，價格也會跟著變動，能撐多久誰也不知道。」

近期已有不少顧客選擇整箱購買，特別是油、麵條、調味品等。(記者高雲兒╱攝影)
近期已有不少顧客選擇整箱購買，特別是油、麵條、調味品等。(記者高雲兒╱攝影)

面對連番漲價與未來不確定性，吳建錫也建議民眾把握時機購買。「尤其是保質期長的調味品、乾貨、冷凍豆類、香菇、木耳這些東西，能囤就囤。接下來只會更貴，甚至買不到。」

據觀察，近期已有不少顧客選擇整箱購買，特別是油、麵條、冷凍豆製品等基本食材。「很多人是怕下周一來就變貴，現在來買都是一手好幾瓶，甚至帶著推車來裝。」

吳建錫認為，美中雙方應盡快重啟貿易談判，以緩解持續升溫的對抗。他最後強調：「貿易戰打來打去，最終受害的還是消費者。」

休閒零食、進口小吃，因價格上漲，銷量出現明顯下滑。(記者高雲兒╱攝影)
休閒零食、進口小吃，因價格上漲，銷量出現明顯下滑。(記者高雲兒╱攝影)

關稅 中餐館 華人超市

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