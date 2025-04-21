瘋搶囤貨或理性備用 華人意見不一

在調味品方面，漲價跡象更為明顯。圖為採購調味品的華人。(記者高雲兒╱攝影)

面對美中關係再度緊張以及加徵關稅的背景下，眾多紐約華人家庭開始思考是否「囤貨」，盡管不少人表現出焦慮情緒，但也有不少人選擇觀望，強調「理性備貨，囤的其實用不上」。

●首選日用品與亞洲調味料

不少家庭已著手盤點生活必需品。一名住在法拉盛 的華人媽媽王女士受訪時表示，她最近剛列了一張「家庭囤貨清單」，包括衛生紙、洗衣液、洗髮水、牙膏、廚房紙巾、兒童衣物、狗狗尿墊及電飯煲等，「食品容易過期，不太敢囤，但日用品多準備一點總沒錯。」

來自貝賽的留學生Amy則說，她選擇透過Yami等電商平台下單，「最近買了三單，都是亞洲零食和文具。怕再晚就要漲價了。」

在調味品方面，漲價跡象更為明顯。住在艾姆赫斯特的張先生提到，他平常購買的李錦記醬油原本只要4.5元，最近一次在華人超市 看到已飆升至8.99元，「同一瓶以前在Costco打折只要3.99元，真的差很大。」為了省錢，他囤了多瓶中國調味品的同時，打算轉用泰國製的魚露和韓國進口醬油。

●家電與雜貨列入清單

除了食品與清潔用品，不少華人也開始關注電子產品與家庭雜貨的價格走勢。剛有孩子的吳先生說：「玩具、文具、廚房小工具這些東西都是中國製造，在美國買價格翻倍，不如趁現在有貨先買起來。」

他還透露，身邊不少朋友已經計畫暑假回國時「多帶幾箱回美國」，尤其是文具、電蚊拍、小風扇、壓縮袋等輕便耐用品，「回去一趟能帶多少就帶多少」。

●審慎派強調實用與節制

至於是否應立即大量購買，居民看法不一。家住長島 的黃小姐表示：「現在美國本地超市還有幾個月的貨，漲價也沒這麼快反映出來，現在搶購太早了。」她補充：「我家裡還堆著疫情時期買的三箱米，到現在都沒用完。這次我真的不想重蹈覆轍，該買的買，不該囤的就不囤。」