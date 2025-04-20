曼哈頓團夥連環犯案 涉假鈔詐騙持槍恐嚇

第三名嫌犯。(市警提供)

曼哈頓 至少三家商店近期遭人用假鈔購物，未遂後嫌犯用言語和武器威脅，過程中還引發一起槍擊案，危及公眾安全，所幸並未釀成人員傷亡；消息指出，這幾宗案件橫跨曼哈頓第一、17及19分局轄區，警方目前公布監控錄像並向三名嫌犯發出通緝令，呼籲知情民眾提供線索。

警方調查顯示，第一宗案件發生於3月30日下午4時30分，位於中城東側的第三大道757號，當時一名31歲女店員遭一名男子以偽造20元紙幣嘗試付款。店員識破後拒收假鈔，男子隨即與另一同夥對她發出口頭威脅，還有第三名同夥則在門口看風，三名嫌犯最後往第三大道朝南逃逸。

僅隔一天，第二宗案件於3月31日傍晚6時15分在上東城第三大道1376號發生，一名同夥同樣以偽造20元紙幣購物未遂後，兩名男子接連進入店內，對30歲女店員施以威脅並迫使其用真幣把假鈔換掉。三人得逞後沿第三大道向北逃跑。

同日晚間9時39分，在華埠 旁蘇荷區(SoHo)的蘇利文 街100號門前，團夥中的一名男子亮出手槍並開一槍後逃離現場，未造成任何傷亡。警方經比對影像，認為三案與同一團夥有關。

市警表示，首名嫌犯為深膚色男子，案發時身穿黑色外套、棕色連帽衫、灰色長褲及黑色運動鞋；第二名嫌犯亦為深膚色男子，穿深藍色連帽衫、黑色運動褲和白色運動鞋；第三名嫌犯則為淺膚色男子，著黑色外套、紅色運動褲及黑色運動鞋。