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曼哈頓團夥連環犯案 涉假鈔詐騙持槍恐嚇

記者劉梓祁╱紐約報導
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第三名嫌犯。(市警提供)
第三名嫌犯。(市警提供)

曼哈頓至少三家商店近期遭人用假鈔購物，未遂後嫌犯用言語和武器威脅，過程中還引發一起槍擊案，危及公眾安全，所幸並未釀成人員傷亡；消息指出，這幾宗案件橫跨曼哈頓第一、17及19分局轄區，警方目前公布監控錄像並向三名嫌犯發出通緝令，呼籲知情民眾提供線索。

警方調查顯示，第一宗案件發生於3月30日下午4時30分，位於中城東側的第三大道757號，當時一名31歲女店員遭一名男子以偽造20元紙幣嘗試付款。店員識破後拒收假鈔，男子隨即與另一同夥對她發出口頭威脅，還有第三名同夥則在門口看風，三名嫌犯最後往第三大道朝南逃逸。

僅隔一天，第二宗案件於3月31日傍晚6時15分在上東城第三大道1376號發生，一名同夥同樣以偽造20元紙幣購物未遂後，兩名男子接連進入店內，對30歲女店員施以威脅並迫使其用真幣把假鈔換掉。三人得逞後沿第三大道向北逃跑。

同日晚間9時39分，在華埠旁蘇荷區(SoHo)的蘇利文街100號門前，團夥中的一名男子亮出手槍並開一槍後逃離現場，未造成任何傷亡。警方經比對影像，認為三案與同一團夥有關。

市警表示，首名嫌犯為深膚色男子，案發時身穿黑色外套、棕色連帽衫、灰色長褲及黑色運動鞋；第二名嫌犯亦為深膚色男子，穿深藍色連帽衫、黑色運動褲和白色運動鞋；第三名嫌犯則為淺膚色男子，著黑色外套、紅色運動褲及黑色運動鞋。

警方提醒市民切勿自行接近嫌犯，並呼籲有線索民眾撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577，以及在X(推特)上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，身分將會保密。

第一名嫌犯。(市警提供)
第一名嫌犯。(市警提供)
第二名嫌犯。(市警提供)
第二名嫌犯。(市警提供)
曼哈頓出現團夥用假鈔詐騙的連環犯案，警方目前通緝三名嫌犯。(市警提供)
曼哈頓出現團夥用假鈔詐騙的連環犯案，警方目前通緝三名嫌犯。(市警提供)

曼哈頓 華埠 蘇利文

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