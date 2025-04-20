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阻川普叫停堵車費 亞當斯政府跟進

記者劉梓祁╱紐約報導
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亞當斯政府近期加入MTA訴訟，阻止川普叫停曼哈頓堵車費計畫。(記者劉梓祁╱攝影)
亞當斯政府近期加入MTA訴訟，阻止川普叫停曼哈頓堵車費計畫。(記者劉梓祁╱攝影)

在總統川普(Donald Trump)政府試圖撤銷曼哈頓堵車費之際，紐約市長亞當斯(Eric Adams)領導的市府於18日加入大都會運輸署(MTA)先前提出的聯邦訴訟，與州府共同要求法院阻止聯邦叫停曼哈頓60街以南每車徵收9元的堵車費計畫。

訴訟最初由州長霍楚(Kathy Hochul)支持MTA於2月提出，指控聯邦運輸部和公路管理局(FHWA)無權推翻州府依法律制定的收費政策，且白宮片面宣布廢除堵車費「逾權且違法」。

當日，市、州兩級的運輸部門一同向法院遞交聯合訴訟文件，重申堵車費勢在必行。新的聯合起訴文件指，「盡管川普政府自詡『王令』，其單方面推翻由紐約民選代表制定的減少交通壅堵的方案並不合法，且應予撤銷。」

原告要求法院宣告行政命令無效，撤回所謂的「廢止」與「終止」通知。倡議團體乘客聯盟(Riders Alliance)與環保組織塞拉俱樂部(Sierra Club)亦加入此案，並另行提告運輸部與公路管理局。

MTA政策及對外事務主管麥卡錫(John J. McCarthy)對政治新聞媒體「Politico」表示，「若有人仍有疑慮，州市府與MTA已於法庭文件中再次確認，堵車費會繼續實施，而運輸部長達菲(Sean Duffy)阻撓計畫的理由毫無依據。」

本月稍早，MTA與白宮達成暫時協議，允許堵車費至少維持至今秋，期間由法官決定計畫存廢。然而，聯邦當局隨後通知法院，若紐約市未遵從要求，仍在評估後續選項，並未對原定今日(20日)的最後期限作出「最終決定」。川普則再度施壓，要求MTA於5月前停止收費。

川普上任後不久即以社群貼文宣稱「堵車費已死」，不僅自稱為王，還指收費將拖累疫情後復甦的商家。此外，達菲本月初曾與亞當斯搭乘地鐵視察，並警告若MTA未妥善處理地鐵治安問題，恐失去聯邦補助。

亞當斯近期則與川普關係密切，對堵車費卻始終保持觀望態度，而市府此番動作距亞當斯貪腐案遭司法部下令撤訴僅過兩周。同時，亞當斯近期宣布以獨立人士身分競選連任，並要求高層官員避免批評川普。

堵車費 MTA 川普

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