川普關稅或致紐約市7.1萬人失業

市主計長蘭德最近發布一項分析報告，指受到川普關稅政策的影響，可能導致紐約市7萬1000人失業。(記者劉梓祁╱攝影)

根據紐約市 主計長蘭德(Brad Lander)最新發布的分析報告，若總統川普 (Donald Trump)政府近期實施的新一輪關稅 政策持續生效，紐約市恐面臨數萬個工作機會流失，並損失高達百億元的稅收。

蘭德指出，最嚴重的情況下，關稅可能引發一場「嚴重經濟衰退」，導致紐約市損失多達15萬個工作崗位，並造成100億元的稅收缺口。然而，根據該報告較可能出現的情境是「溫和衰退」，期間全市將從經濟高峰期跌至低谷，損失7萬1200個職位，其中截至2025年底將減少3萬5700個工作，並在未來兩個財政年度內造成43億元的稅收流失。

蘭德本周早前表示，不同情況的出現，取決於關稅措施的持續時間與實施範圍，他批評說，「川普近兩周在經濟政策上的反覆無常，已為全球市場帶來混亂。」他強調，這些政策大幅提升經濟衰退的可能性，將對全球經濟、華爾街、基層經濟、紐約市及其財政預算產生重大衝擊。

然而白宮此前為關稅政策辯護，聲稱該措施是針對與美國貿易逆差最大的國家所設，旨在維護公平競爭並保護國家安全。對此，蘭德呼籲市議會加大對儲備資金的挹注，以應對可能到來的經濟衰退，並批評市長亞當斯(Eric Adams)政府至今未採取任何行動應對聯邦政策對紐約市經濟與財政的潛在影響。

市府發言人阿爾圖斯(Kayla Mamelak Altus)回應稱，蘭德的言論「充滿虛偽」，她指市議長歐德思(Adrienne Adams)與蘭德過去屢次批評市長擴大儲備金，如今卻要求增加儲備，同時還支持對多項計畫前所未有的支出，「錢從哪裡來？」

上周，歐德思與多位民選官員呼籲紐約市共和黨國會議員，採取行動保護本市免受關稅衝擊，並指出這將「成為自1968年以來美國最大規模的稅收增加」。「若川普的關稅政策生效，將嚴重威脅我們的城市與郡區，市民將在食品、電子產品等日用品上面臨價格飆升，同時也可能失去工作。」歐德思在聲明中表示。

同時，新報告預估若關稅政策延續至2026年，紐約市的國內生產毛額(GDP)將在2025年底較年初高點下滑1%，標準普爾500指數將在2024年底至2025年底間下跌20%。受影響最嚴重的產業包括休閒與餐旅業，預估在溫和衰退下將下滑6%，其次為製造業與零售業，報告亦指出，紐約市的觀光業已出現初步受到影響的跡象。

報告指，加拿大、英國及多個歐洲國家已針對美國發布旅遊警示，來自歐洲的房間預定與加拿大訪客人數也已有明顯下降。