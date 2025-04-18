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配套堵車費政策 市16條公車線增班次

記者范航瑜╱紐約報導
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自6月29日(周日)起，MTA將在布碌崙(布魯克林)、皇后區、布朗士及史泰登島增設16條市區公車路線的班次。(記者范航瑜╱攝影)
自6月29日(周日)起，MTA將在布碌崙(布魯克林)、皇后區、布朗士及史泰登島增設16條市區公車路線的班次。(記者范航瑜╱攝影)

州長霍楚(Kathy Hochul)與大都會運輸署(MTA)17日宣布，自6月29日(周日)起，MTA將在布碌崙(布魯克林)、皇后區、布朗士及史泰登島增設16條市區公車路線的班次，以作為堵車費政策的配套服務之一。

新增班次特別針對高載客量路線及地鐵服務不到位的區域部署，涵蓋多條華人社區之間的路線，包括連結法拉盛與托騰堡(Ft. Totten)的Q13、法拉盛與長島市(Long Island City)的Q66，以及阿斯托裡亞(Astoria)與長島市的Q69。

本次增車服務也包括提供直達曼哈頓中下城的快速公車線路，例如連結貝瑞吉(Bay Ridge)的X27、皇后區林登伍德(Lindenwood)的QM15，以及布碌崙H大道至中城與下城的BM2等。完整增班清單請見州府官網新聞：bit.ly/4inFKUf。

此次增班計畫是霍楚去年11月提出、配合堵車費政策推行的交通配套之一，目標是為不駕車的通勤者提供更多的公共交通選項。

優化公車和地鐵服務本是堵車費資金的重要用途之一，聯邦運輸部長達菲(Sean Duffy)曾要求MTA在3月21日停止收費，但在到期後又宣布延長期限30天，霍楚次日便在紐約搭乘公車和地鐵，展示堵車費成效，稱「我們不會回頭。」

據此前報導，大都會運輸署(MTA)已與聯邦達成協議，同意曼哈頓堵車費至少可以收取至10月底。但聯邦方面律師團隊最新釋放的消息指，留給紐約的最後期限仍維持4月20日不變，並未寬限到10月。

MTA將於近期更新各路線的具體時刻與執行細節，民眾可上官網new.mta.info或致電客服查詢相關資訊。

堵車費 MTA 長島市

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