我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

在美鄰居的花木樹枝越籬笆過來 我能逕自剪掉嗎？

民調：川普支持率42%、不支持率52% 差距繼續擴大

班森賀社服中心 撿彩蛋迎復活節 親子同樂

記者胡聲橋╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
兒童在公園撿復活節彩蛋。(記者胡聲橋╱攝影)
兒童在公園撿復活節彩蛋。(記者胡聲橋╱攝影)

華人社區服務中心主辦的復活節迎春活動日前在位於布碌崙(布魯克林)班森賀的賽斯露公園(Seth Low Playground)舉行，吸引了眾多民眾參與。當天恰逢學生放假，許多小朋友在現場搶彩蛋、領禮物，非常高興。

活動日氣溫適中，春風和煦，附近居民紛紛攜放假在家的孩子前來公園，共同參加復活節迎春活動。活動期間，組織方和協辦機構準備了很多彩蛋，當彩蛋撒在草地上時，小朋友們快樂地衝上前撿彩蛋，現場充滿了歡樂的氣氛。

眾多協辦機構在現場設攤位，為居民提供醫療保健、保險、居家護理、老人活動等各種有關日常生活的諮詢，並為居民和兒童派發各種禮物。活動組織方還為居民派發水果袋。

主辦方負責人羅添福和吳燕珊歡迎大家到賽斯露公園歡度復活節，喜迎春天。羅添福發言說，華人社區服務中心主辦這個活動已經有多年的歷史，每年他都看到這個活動以後，社區甦醒過來，換上快節奏的步伐，這讓他作為活動的組織者感到很興奮。

市議員莊文怡、州眾議員寇頓(William Colton)幕僚長賀立寧、州眾議會49選區民主黨地區領袖謝曉瓊、以及支持該活動的布碌崙華聯會會長鄧賢銘、海灣大道商會會長李志波、美國亞裔地產協會布碌崙分會會長方旭巍以及其他支持機構的代表和大量義工出席了這次活動。

該活動得到市公園局、第一保健、城市保健(MetroPlus Health)、亞美醫師協會(CAIPA)、器官捐獻組織LiveOnNY和聯合亞美聯盟(UA3)等眾多機構的支持。

班森賀社區服務中心在賽斯露公園舉行復活節迎新春活動。(記者胡聲橋╱攝影)
班森賀社區服務中心在賽斯露公園舉行復活節迎新春活動。(記者胡聲橋╱攝影)

布碌崙 復活節 華人

上一則

亞當斯：新預算案將保留學前班1.67億撥款

下一則

市議員參選人余燕志訪鶴山公所 暢談治安及長者議題
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

布碌崙區情咨文 推孕產婦健康等計畫

布碌崙區情咨文 推孕產婦健康等計畫
前68分局長升遷 布碌崙南區警務中心指揮官

前68分局長升遷 布碌崙南區警務中心指揮官
國會議員總統日徵文比賽 布碌崙2華裔小學生獲獎

國會議員總統日徵文比賽 布碌崙2華裔小學生獲獎
快看世界／彩蛋太貴？歡度復活節還有這些替代方案

快看世界／彩蛋太貴？歡度復活節還有這些替代方案

熱門新聞

10日下午3時17分，一架觀光直升機在紐約曼哈頓下城段的哈德遜河(Hudson River)西側失事墜毀，共造成六人死亡，包括自西班牙來紐約旅行的一家五口人以及機長。(美聯社)

觀光直升機「空中斷裂」墜紐約哈德遜河 西門子總裁1家5口身亡

2025-04-10 20:43
圖為罹難者包括卡琳娜．葛洛夫父親麥可‧葛洛夫（Michael Groff，左一）醫生、卡琳娜．葛洛夫（Karenna Groff，左二）、她的母親塞尼（Joy Saini，右二）醫生及卡琳娜．葛洛夫的男友桑托羅（James Santoro，右一）。美聯社

紐約州小型飛機墜毀6死 高學歷一家4口罹難

2025-04-14 11:47
一架直升機10日下午在紐約哈德遜河失事墜毀。圖為一架直升機墜毀的一幕。路透

直升機墜毀於哈德遜河 西門子分公司總裁1家5口罹難

2025-04-10 20:26
一架直升機於10日下午在紐約哈德遜河失事墜毀，機上6人全數罹難。(路透)

西門子執行長一家5口遊紐約墜機亡 全家最後身影曝光

2025-04-10 22:42
17歲少年塞卡拉當日下班欲前往19歲女子家中時，遭兇手槍擊身亡。(取自臉書)

皇后區情殺案 華裔陸戰隊員槍殺17歲少年後自盡

2025-04-14 19:48
遭槍殺死者年僅17歲，正就讀於貝賽高中。(取自Facebook)

紐約皇后區3角關係釀雙死 華男行凶後飲彈自盡

2025-04-14 02:29

超人氣

更多 >
川普想通話談判？彭博曝北京開談判條件：先做到這3件事再說

川普想通話談判？彭博曝北京開談判條件：先做到這3件事再說
Trader Joe's迷你托特包 一套8件轉賣價竟達百萬元

Trader Joe's迷你托特包 一套8件轉賣價竟達百萬元
消費者趕在關稅上路前大買這樣商品…3月零售銷售勁揚

消費者趕在關稅上路前大買這樣商品…3月零售銷售勁揚
大學讀什麼最「划算」？5專業不怕被AI搶飯碗

大學讀什麼最「划算」？5專業不怕被AI搶飯碗
哈佛帶頭 MIT、普林斯頓等多所大學加入對抗川普

哈佛帶頭 MIT、普林斯頓等多所大學加入對抗川普