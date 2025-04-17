班森賀社服中心 撿彩蛋迎復活節 親子同樂

兒童在公園撿復活節彩蛋。(記者胡聲橋╱攝影)

由華人 社區服務中心主辦的復活節 迎春活動日前在位於布碌崙 (布魯克林)班森賀的賽斯露公園(Seth Low Playground)舉行，吸引了眾多民眾參與。當天恰逢學生放假，許多小朋友在現場搶彩蛋、領禮物，非常高興。

活動日氣溫適中，春風和煦，附近居民紛紛攜放假在家的孩子前來公園，共同參加復活節迎春活動。活動期間，組織方和協辦機構準備了很多彩蛋，當彩蛋撒在草地上時，小朋友們快樂地衝上前撿彩蛋，現場充滿了歡樂的氣氛。

眾多協辦機構在現場設攤位，為居民提供醫療保健、保險、居家護理、老人活動等各種有關日常生活的諮詢，並為居民和兒童派發各種禮物。活動組織方還為居民派發水果袋。

主辦方負責人羅添福和吳燕珊歡迎大家到賽斯露公園歡度復活節，喜迎春天。羅添福發言說，華人社區服務中心主辦這個活動已經有多年的歷史，每年他都看到這個活動以後，社區甦醒過來，換上快節奏的步伐，這讓他作為活動的組織者感到很興奮。

市議員莊文怡、州眾議員寇頓(William Colton)幕僚長賀立寧、州眾議會49選區民主黨地區領袖謝曉瓊、以及支持該活動的布碌崙華聯會會長鄧賢銘、海灣大道商會會長李志波、美國亞裔地產協會布碌崙分會會長方旭巍以及其他支持機構的代表和大量義工出席了這次活動。