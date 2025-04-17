市議員參選人余燕志訪鶴山公所 暢談治安及長者議題

曼哈頓第一選區市議員參選人余燕志(Eric Yu)拜訪華埠鶴山公所，闡述政綱。(記者曹馨元╱攝影)

紐約市初選將於6月展開，包含華埠 的曼哈頓 第一選區市議員參選人余燕志(Eric Yu)近日拜訪華埠鶴山公所；因母親來自鶴山，余燕志強調了自己對於公所的感情，並闡述政綱，呼籲華埠選民積極投票。

作為第三代移民，余燕志表示，他父親一支來自廣東台山，母親則來自鶴山，曾是鶴山公所的活躍會員；因此，儘管他在皇后區長大，也對華埠及各同鄉會有別樣的感情。現為曼哈頓第一社區委員的余燕志強調，他此次決定參選，正是因為對社區現狀不滿；「在很多議題上，我都沒有看到解決問題的實際進展」。

余燕志說，他本次參選政綱的重中之重為公共治安，並希望以加強執法的方式來實現這一點；「警察不能再無視社區內的一些問題，他們需要在法律範圍內嚴格執法」。他認為，對於華埠這樣老人密集的社區，治安問題上的不足也讓華裔老人不再能安享晚年。

鶴山公所主席李永和表示，他的母親現年93歲，仍會獨自出門。但華埠如今的治安，以及電單車、外賣員的違規亂象讓他常常擔心母親的安全；「電單車闖紅燈、不遵循單車道是常事，在華埠橫衝直撞，讓很多長者不安」。

在長者議題上，余燕志主張多利用社區空地，興建更多老人公寓，讓長者「老有所依」；例如市府提出將伊莉莎白街花園(Elizabeth Street Garden)改建為保障性住宅的決定，余燕志表示大力支持，「儘管我們確實會失去一些綠地，但這類項目的益處要遠遠大於害處」。

此外，余燕志也堅決反對堵車費，認為這一政策導致華埠小商家損失慘重；現為大都會運輸署(MTA )擔任地鐵部分析主任的他表示，MTA已經從稅款裡獲得大量經費，「他們應該好好管理並使用這部分錢款，而不是向市民徵收更多稅費」。