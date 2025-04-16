曼哈頓華女搭公車遭毆打 警列仇恨犯罪調查

20歲華女公車遭仇恨言語與毆打，嫌犯逃逸後警方展開仇恨犯罪調查；圖為案發地。(截自蘋果地圖)

曼哈頓 一名20歲華裔女子日前在曼哈頓搭乘公車時，遭一名陌生男子以涉及性傾向與亞裔 的仇恨言語騷擾，並在她下車時遭對方多次毆打頭部；嫌犯隨後逃入地鐵車站，且警方已展開仇恨犯罪 調查，目前尚未逮捕任何人。

根據市警(NYPD)消息，3月31日下午約4時40分前後，轄管曼哈頓中城南區的13分局接到報案，指一名20歲的女子在位於東14街239號的M14路公車內，遭一名不明人士發表帶有反亞裔與反性取向的歧視言論，令她感到「驚恐與不安。」

當受害人下車時，該名嫌犯以拳頭多次從後方毆打其頭部，造成「明顯疼痛」。隨後，嫌犯逃入附近的L線地鐵站內。目前尚未有人被捕，案件仍在調查中。據了解，本案已由市警仇恨犯罪調查組(Hate Crime Task Force)介入調查。知情人表示，受害女子為華裔。

雖然事發地為紐約大學(NYU)附近，但目前未知受害人是否為學生。據消息人士，案發時她的書包上掛有彩虹顏色的雨傘。事發後，受害女子拒絕了現場治療。

市警統計顯示，本年截至3月31日共發生123起仇恨犯罪案件，較往年同期的144起減少15%。當中，基於亞裔仇恨的案件僅有五起，共導致六人被捕。

在去年9月17日晚上8時前後，位於13分局轄區的紐約大學牙科學院(College of Dentistry)外發生搶劫案，一名18歲的華裔女子在街頭遭到八位不明人士走近騷擾，隨後被推倒在地並被搶走手機。

紐約大學安全部門的公告指，該名女士「受重傷並被送往醫院接受治療」，並將此案歸類為「仇恨犯罪兼搶劫案」。