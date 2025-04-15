眾院通過限制選民法案 亞太裔議員關注

孟昭文表示，將持續捍衛美國公民的投票權，確保亞太裔與所有社群的聲音不被噤聲。(國會資料圖)

聯邦眾院 日前通過名為「保障美國選民資格法案」(H.R.22，簡稱SAVE提案)，擬限縮投票 註冊方式及證明文件，引發亞太裔國會議員關注，擔憂恐影響逾2100萬選民權益，尤以歸化公民為重。

國會亞太裔核心小組(CAPAC)主席孟昭文 (Grace Meng)與民權暨投票權工作小組主席史考特(Robert C. Scott)發表聯合聲明指出，該提案禁止選民使用駕照或軍人證件註冊投票，並取消郵寄與網路註冊途徑，對依賴現行登記方式的選民構成實質障礙。

兩人表示，提案若成法，將迫使海外服役軍人親自返國註冊，改姓的已婚婦女也無法以出生證明證明身分。全美預估約有2100萬名合格選民需額外負擔費用，取得相關文件方能完成註冊。

CAPAC指出，新增的行政與經濟門檻將導致大量選民被排除於選舉之外，其中亞太裔族群受影響尤鉅。亞裔合格選民多為歸化公民，較難即時取得提案所要求的文件。

聲明亦提到，川普總統近來限制有限英語能力者取得語言協助，而該群體約占AANHPI族群三分之一。此外，他並簽署行政命令，禁止選民使用出生證明註冊投票，與其先前主張取消出生公民權立場相符。

孟昭文與史考特表示，聯邦法律已明確禁止非公民投票，並無新增立法必要。該提案實非為選舉安全，而是對合格公民投票權的實質限縮。