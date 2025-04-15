我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

教美國人不被關稅傷荷包 中國「工廠直營」影片洗版

再接古裝陸劇 劉亦菲美籍被酸：片酬應課稅125%

眾院通過限制選民法案 亞太裔議員關注

記者尤昱程╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
孟昭文表示，將持續捍衛美國公民的投票權，確保亞太裔與所有社群的聲音不被噤聲。(國會資料圖)
孟昭文表示，將持續捍衛美國公民的投票權，確保亞太裔與所有社群的聲音不被噤聲。(國會資料圖)

聯邦眾院日前通過名為「保障美國選民資格法案」(H.R.22，簡稱SAVE提案)，擬限縮投票註冊方式及證明文件，引發亞太裔國會議員關注，擔憂恐影響逾2100萬選民權益，尤以歸化公民為重。

國會亞太裔核心小組(CAPAC)主席孟昭文(Grace Meng)與民權暨投票權工作小組主席史考特(Robert C. Scott)發表聯合聲明指出，該提案禁止選民使用駕照或軍人證件註冊投票，並取消郵寄與網路註冊途徑，對依賴現行登記方式的選民構成實質障礙。

兩人表示，提案若成法，將迫使海外服役軍人親自返國註冊，改姓的已婚婦女也無法以出生證明證明身分。全美預估約有2100萬名合格選民需額外負擔費用，取得相關文件方能完成註冊。

CAPAC指出，新增的行政與經濟門檻將導致大量選民被排除於選舉之外，其中亞太裔族群受影響尤鉅。亞裔合格選民多為歸化公民，較難即時取得提案所要求的文件。

聲明亦提到，川普總統近來限制有限英語能力者取得語言協助，而該群體約占AANHPI族群三分之一。此外，他並簽署行政命令，禁止選民使用出生證明註冊投票，與其先前主張取消出生公民權立場相符。

孟昭文與史考特表示，聯邦法律已明確禁止非公民投票，並無新增立法必要。該提案實非為選舉安全，而是對合格公民投票權的實質限縮。

投票 孟昭文 眾院

上一則

公校入學率下降 主因家長憂教育質量、校園安全

下一則

紐約地鐵獲差評 華人規畫師解析 州市府利益不一埋隱憂
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

華府機場又出事 6眾議員搭機遇擦撞 孟昭文籲補足FAA人力

華府機場又出事 6眾議員搭機遇擦撞 孟昭文籲補足FAA人力
孟昭文等6國會議員 在華府發生飛機碰撞事故

孟昭文等6國會議員 在華府發生飛機碰撞事故
黃敏儀13日舉辦法拉盛「電子廢棄物回收」活動

黃敏儀13日舉辦法拉盛「電子廢棄物回收」活動
曾被視為金山警長接班人 副警長拉薩宣布5月退休

曾被視為金山警長接班人 副警長拉薩宣布5月退休

熱門新聞

10日下午3時17分，一架觀光直升機在紐約曼哈頓下城段的哈德遜河(Hudson River)西側失事墜毀，共造成六人死亡，包括自西班牙來紐約旅行的一家五口人以及機長。(美聯社)

觀光直升機「空中斷裂」墜紐約哈德遜河 西門子總裁1家5口身亡

2025-04-10 20:43
圖為罹難者包括卡琳娜．葛洛夫父親麥可‧葛洛夫（Michael Groff，左一）醫生、卡琳娜．葛洛夫（Karenna Groff，左二）、她的母親塞尼（Joy Saini，右二）醫生及卡琳娜．葛洛夫的男友桑托羅（James Santoro，右一）。美聯社

紐約州小型飛機墜毀6死 高學歷一家4口罹難

2025-04-14 11:47
一架直升機10日下午在紐約哈德遜河失事墜毀。圖為一架直升機墜毀的一幕。路透

直升機墜毀於哈德遜河 西門子分公司總裁1家5口罹難

2025-04-10 20:26
一架直升機於10日下午在紐約哈德遜河失事墜毀，機上6人全數罹難。(路透)

西門子執行長一家5口遊紐約墜機亡 全家最後身影曝光

2025-04-10 22:42
華埠東百老匯地鐵站發生未遂強暴案，受害人的褲子在大庭廣眾之下被扒掉，圖中所示的嫌犯現仍在逃，警方呼籲知情民眾積極提供線索。(市警提供)

紐約地鐵站內發生未遂強暴 嫌犯當眾扒掉女生褲子試圖侵犯

2025-04-07 19:50
遭槍殺死者年僅17歲，正就讀於貝賽高中。(取自Facebook)

紐約皇后區3角關係釀雙死 華男行凶後飲彈自盡

2025-04-14 02:29

超人氣

更多 >
鷹嘴豆新吃法「低卡高蛋白又免開火」 她連吃3天讚不會膩

鷹嘴豆新吃法「低卡高蛋白又免開火」 她連吃3天讚不會膩
紐約州小型飛機墜毀6死 高學歷一家4口罹難

紐約州小型飛機墜毀6死 高學歷一家4口罹難
曾任中國政府代理人 新州華人餐館老闆ICE報到遭逮捕

曾任中國政府代理人 新州華人餐館老闆ICE報到遭逮捕
演「還珠」小燕子被形容是過氣瓊女郎 參加陸綜翻紅

演「還珠」小燕子被形容是過氣瓊女郎 參加陸綜翻紅
加州規模5.2地震 聖地牙哥東北餘震連連

加州規模5.2地震 聖地牙哥東北餘震連連