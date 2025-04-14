「花朝節」華社登場 展現傳統春日文化

第四屆「花朝節」充分展現中華文化的魅力。(記者胡聲橋╱攝影)

由國際文化交流中心(ICEC)主辦的第四屆「花朝節」春日文化活動於13日在布碌崙 (布魯克林)8大道 華社的愛立信公園(Leif Ericson Park)舉行。活動內容包括國風舞台演出、免費漢服體驗，以及趣味小遊戲與手工互動等活動。此次吸引了各族裔居民的注意力，受到了大家的歡迎。

花朝節又稱「百花生日」，是古代中國迎春賞花、慶祝大自然復甦的重要節日。ICEC希望通過這場春日活動，讓華裔社區感受到傳統文化的魅力。ICEC表示，本次活動以傳統花朝節為靈感，融合國風與現代元素，打造一場適合全齡段的中華文化沉浸體驗。

ICEC負責人澄雙說，此次活動旨在進行文化傳承，讓中華傳統文化和中華美學以平易近人的方式進入華社，讓海外華人不忘自己的文化。

澄雙介紹，這是ICEC舉辦的第四屆花朝節活動，本屆活動更專於傳統的部分，比如國風的音樂、遊戲、舞蹈、以及武術表演等。往屆的活動兼容了流行文化，但本屆活動更純粹。她希望今後能更多傳播漢服和其他文化傳統，讓大家有更多機會接觸、瞭解並愛上自己的文化。

州參議員陳學理和州眾議員 鄭永佳身穿漢服出席了當天的活動。他們在致辭中對ICEC以及義工和贊助商表示感謝。陳學理說，現場的年輕人就像春天一樣，朝氣蓬勃，奮發向上。他希望幾十年後，現在的年輕人比他出色，這會讓他很高興。鄭永佳希望學生們歡度春假，同時要他們記住父母的恩情，向父母表示感謝。

州眾議會第49選區領導人謝曉瓊等人出席了當天的活動。