布碌崙區情咨文 推孕產婦健康等計畫

布碌崙區長雷諾索日前發布2025年區情咨文，除針對公共教育、工作機會、藝術與孕產婦健康等方面宣布多項新計畫外，也強調市府應為工薪家庭提供更多支持，增加對學校和住房的預算資助。(取自區長辦公室)

布碌崙 (布魯克林)區長雷諾索(Antonio Reynoso)近日舉行2025年區情咨文，除針對公共教育、工作機會、藝術與孕產婦健康等方面宣布多項新計畫外，也強調市府應為工薪家庭提供更多支持，增加對學校和住房的預算資助。

雷諾索在貝德弗-史岱文森(Bed-Stuy)發表區情咨文時表示，希望能重振支持工薪和移民家庭的政府專案，並將在未來發表「布碌崙2025年綜合計畫」，分析區域內的不平等現象並提出新政策重點。內容將著重在布碌崙居民的健康、住房等支持。

他表示，除任期間為布碌崙三家公立醫院籌措4500萬元資金，以提升產婦護理外，新計畫也包含與布碌崙學院(Brooklyn College)合作，推出紐約州首個可獲得學分的產前發育心理健康 (PMH)高級證書課程。該證書將培養專攻醫療保健、心理健康與嬰幼兒早期教育的專業醫護人員，以支持孕婦和生產父母的身心狀況。

他表示，紐約市 大多數母親的死亡原因為身心健康，顯示準媽媽迫切需要支持系統的需求。該證書將與專門工作小組合作進行120小時臨床治療，從春季開始試辦並舉行全日制班。

此外，他也承認當局需積極解決布碌崙的住房危機和交通建設問題，他提倡興建布碌崙與皇后區之間的區際快線，以增加更多通勤可能性。但他同時反對將布碌崙碼頭改建為住宅的計畫，認為應在該地點建立一個製造業區，創造更多就業機會，他表示，「一代代紐約人依靠製造業獲得高薪、高品質工作，將為進入中產階級提供更多管道」。

會議中，雷諾索也推出一項「布碌崙藝術大使計畫」，透過集結新興藝術家，為當地的創意工作者提供更多曝光機會。首位藝術大使為曾與布碌崙籃網合作，並曾獲得LVMH卡爾拉格斐獎的潮牌時裝KidSuper設計師迪蘭(Colm Dillane)。