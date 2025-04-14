我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沒有麥當勞 7間連鎖速食漢堡肉排被讚美味又多汁

紐時：美中玩「膽小鬼遊戲」 川普底氣不如習近平

布碌崙區情咨文 推孕產婦健康等計畫

記者馬璿╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
布碌崙區長雷諾索日前發布2025年區情咨文，除針對公共教育、工作機會、藝術與孕產婦健康等方面宣布多項新計畫外，也強調市府應為工薪家庭提供更多支持，增加對學校和住房的預算資助。(取自區長辦公室)
布碌崙區長雷諾索日前發布2025年區情咨文，除針對公共教育、工作機會、藝術與孕產婦健康等方面宣布多項新計畫外，也強調市府應為工薪家庭提供更多支持，增加對學校和住房的預算資助。(取自區長辦公室)

布碌崙(布魯克林)區長雷諾索(Antonio Reynoso)近日舉行2025年區情咨文，除針對公共教育、工作機會、藝術與孕產婦健康等方面宣布多項新計畫外，也強調市府應為工薪家庭提供更多支持，增加對學校和住房的預算資助。

雷諾索在貝德弗-史岱文森(Bed-Stuy)發表區情咨文時表示，希望能重振支持工薪和移民家庭的政府專案，並將在未來發表「布碌崙2025年綜合計畫」，分析區域內的不平等現象並提出新政策重點。內容將著重在布碌崙居民的健康、住房等支持。

他表示，除任期間為布碌崙三家公立醫院籌措4500萬元資金，以提升產婦護理外，新計畫也包含與布碌崙學院(Brooklyn College)合作，推出紐約州首個可獲得學分的產前發育心理健康(PMH)高級證書課程。該證書將培養專攻醫療保健、心理健康與嬰幼兒早期教育的專業醫護人員，以支持孕婦和生產父母的身心狀況。

他表示，紐約市大多數母親的死亡原因為身心健康，顯示準媽媽迫切需要支持系統的需求。該證書將與專門工作小組合作進行120小時臨床治療，從春季開始試辦並舉行全日制班。

此外，他也承認當局需積極解決布碌崙的住房危機和交通建設問題，他提倡興建布碌崙與皇后區之間的區際快線，以增加更多通勤可能性。但他同時反對將布碌崙碼頭改建為住宅的計畫，認為應在該地點建立一個製造業區，創造更多就業機會，他表示，「一代代紐約人依靠製造業獲得高薪、高品質工作，將為進入中產階級提供更多管道」。

會議中，雷諾索也推出一項「布碌崙藝術大使計畫」，透過集結新興藝術家，為當地的創意工作者提供更多曝光機會。首位藝術大使為曾與布碌崙籃網合作，並曾獲得LVMH卡爾拉格斐獎的潮牌時裝KidSuper設計師迪蘭(Colm Dillane)。

布碌崙 心理健康 紐約市

上一則

霍楚宣布4月為「紐約州助學金宣導月」 多項獎學金即將開放申請

下一則

莊文怡86街遊民所控罪撤銷 民眾歡慶
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

關稅動盪 華人小商家靜觀其變 祈禱「睡一覺起來又變了」

關稅動盪 華人小商家靜觀其變 祈禱「睡一覺起來又變了」
前68分局長升遷 布碌崙南區警務中心指揮官

前68分局長升遷 布碌崙南區警務中心指揮官
國會議員總統日徵文比賽 布碌崙2華裔小學生獲獎

國會議員總統日徵文比賽 布碌崙2華裔小學生獲獎
洛3歲兒一句話 拯救全家人性命

洛3歲兒一句話 拯救全家人性命

熱門新聞

布碌崙(布魯克林)班森賀一戶華人家庭6日發生家暴事件，警方在現場調查。(記者胡聲橋/攝影)

紐約華男持刀砍4外甥女 被警槍擊重傷

2025-04-06 17:13
10日下午3時17分，一架觀光直升機在紐約曼哈頓下城段的哈德遜河(Hudson River)西側失事墜毀，共造成六人死亡，包括自西班牙來紐約旅行的一家五口人以及機長。(美聯社)

觀光直升機「空中斷裂」墜紐約哈德遜河 西門子總裁1家5口身亡

2025-04-10 20:43
一架直升機10日下午在紐約哈德遜河失事墜毀。圖為一架直升機墜毀的一幕。路透

直升機墜毀於哈德遜河 西門子分公司總裁1家5口罹難

2025-04-10 20:26
一架直升機於10日下午在紐約哈德遜河失事墜毀，機上6人全數罹難。(路透)

西門子執行長一家5口遊紐約墜機亡 全家最後身影曝光

2025-04-10 22:42
華埠東百老匯地鐵站發生未遂強暴案，受害人的褲子在大庭廣眾之下被扒掉，圖中所示的嫌犯現仍在逃，警方呼籲知情民眾積極提供線索。(市警提供)

紐約地鐵站內發生未遂強暴 嫌犯當眾扒掉女生褲子試圖侵犯

2025-04-07 19:50
皇后區一名就讀二年級的華裔女童Emily被多次霸凌，引發家長憤怒，在輔導老師事後介入後，涉事學生才寫下道歉信並被記錄行為處分。(記者高雲兒╱攝影)

華裔女童遭同學丟香蕉皮 教師冷處理：妳怕香蕉？

2025-04-11 19:47

超人氣

更多 >
媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲

媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲
高檔妓院藏身哈佛大學旁「1小時600元」恩客全大咖

高檔妓院藏身哈佛大學旁「1小時600元」恩客全大咖
「美國面臨艱鉅挑戰」83歲參議員桑德斯在科切拉發聲

「美國面臨艱鉅挑戰」83歲參議員桑德斯在科切拉發聲
北京如何看待川普？衛報：內宣百年國恥的工具 不會吞下這口氣

北京如何看待川普？衛報：內宣百年國恥的工具 不會吞下這口氣
商務部長：智慧型手機、半導體等電子產品 月後加關稅

商務部長：智慧型手機、半導體等電子產品 月後加關稅