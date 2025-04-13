州主計長揭葛謨 未實際發放疫情物資

州主計長狄拿波利11日發布審計報告顯示，前州長葛謨在新冠疫情期間下令州府動用4億5200萬元採購醫療設備，但近25萬件物資中僅實際發放三項。(取自州長辦公室)

州主計長狄拿波利(Thomas DiNapoli)11日發布審計報告顯示，前州長葛謨 (Andrew Cuomo)在新冠疫情 期間下令州府動用4億5200萬元採購醫療設備，但近25萬件物資中，僅三項實際發放，其餘均塵封在州內各地倉庫。

這批物資包括呼吸器、X光機、血氧機、輸液幫浦與氧氣筒等，皆為當時的搶手物資，但審計報告發現，只有一台X光機與兩台呼吸器有實際分配紀錄。主計長指出，部分超過30萬元的刷卡採購支出甚至無法對帳，州府未能妥善管理公帑、確保資源有效運用以保護民眾利益。

葛謨前資深顧問及競選發言人阿佐帕迪(Rich Azzopardi)回應表示，當時預期醫療體系可能需求龐大，為備戰疫情，採購大批物資屬合理行動，「如果能因此拯救生命，就算花大錢也值得。」阿佐帕迪強調，正因紐約人團結配合，感染數量未達預期，因此大多設備未派用，他質疑審計所稱「僅發出三項物資」的說法，表示「記得實際分發的數量更多。」

報告也指出，州府為加快應變，自2020年3月起暫停正常採購流程，導致州衛生廳被排除於決策之外，許多物資購買由葛謨辦公室主導，衛生廳官員僅被告知需購買哪些設備。根據合約，州府曾聘請顧問公司麥肯錫(McKinsey & Co.)預估需求，首份合約金額為510萬元，後續再簽訂1010萬元延長合約至2021年4月，麥肯錫當時建議採購清單即包含呼吸器與X光機等。

狄拿波利建議州衛生廳應規畫和妥善管理剩餘設備，並由總務處設立緊急採購標準，防類似問題重演。

葛謨在疫情期間憑藉每日的電視簡報曾一度獲讚，甚至拿下艾美獎(Emmy Award)，但其後因養老院疫情處理與性騷擾指控辭職，如今正角逐紐約市長。3月底的一份民調顯示，在民主黨參選人中，葛謨獲得最高的41%支持率，遠領先6%的現任市長亞當斯 (Eric Adams)，亞當斯目前也宣布退出民主黨初選，以獨立身分競選連任。