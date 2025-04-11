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聯邦未鬆口 堵車費最後期限仍為4月20日

記者許君達╱紐約報導
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聯邦政府澄清，給停止徵收曼哈頓堵車費設定的最後期限仍為4月20日，並未寬限至10月。圖為曼哈頓60街以北的堵車費提示牌。(記者許君達╱攝影)
聯邦政府澄清，給停止徵收曼哈頓堵車費設定的最後期限仍為4月20日，並未寬限至10月。圖為曼哈頓60街以北的堵車費提示牌。(記者許君達╱攝影)

根據此前的報導，大都會運輸署(MTA)已與聯邦達成協議，同意曼哈頓堵車費至少可以收取至10月底。但聯邦方面律師團隊最新釋放的消息指，留給紐約的最後期限仍維持4月20日不變，並未寬限到10月。不過，如果紐約方面無視這一要求，聯邦也尚未提出具有約束力的懲罰措施。

代表聯邦的助理律師塔爾琴斯卡(Dominika Tarczynska)近日強調，聯邦方面給紐約自行取消堵車費的期限仍為4月20日，如之後仍在收堵車費，運輸部長達菲(Sean Duffy)有權決定如何處理，「可能意味著任何事情」。不過，塔爾琴斯卡透露，運輸部方面目前正在評估可能的懲罰方式，意味當局還沒有準備好充分預案。

運輸部在撤銷堵車費許可後，曾將3月21日設為最後期限，要求紐約在此日前停止收費，但MTA無視該要求。在3月21日過後，聯邦再給予30天協商期，要求MTA在4月20日前停收。不過，紐約方面仍表示不會遵從新的要求。MTA代理律師卡普蘭(Roberta Ann Kaplan)表示，除非法庭發布禁制令，否則收費不會停止。

根據本報此前的報導，MTA與運輸部4日曾達成一項協議並提交給法庭，根據協議內容，雙方將在今年10月底前完成關於堵車費官司的最終動議，隨後交由法官作出裁決。此消息當時曾被普遍認為是聯邦鬆口、允許MTA收費至10月底的標誌，不過塔爾琴斯卡在法庭聽證會上的陳述表明，聯邦其實並未打算妥協，仍將繼續敦促紐約停止徵收堵車費。

堵車費 MTA 大都會

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