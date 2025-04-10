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Eater 38春季名單 3中餐館上榜 涵蓋川菜到台式早餐

記者范航瑜╱紐約報導
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位於東村的「何家麵店」主打台式料理，供應從早午餐到晚餐的多樣選項。(取自何家麵店官網)
位於東村的「何家麵店」主打台式料理，供應從早午餐到晚餐的多樣選項。(取自何家麵店官網)

知名美食媒體Eater公布了春季版「Eater 38」名單，精選全市38家不容錯過的餐廳，為居民與遊客解答「哪裡值得吃」的永恆難題。本季榜單中，三家中餐館脫穎而出，涵蓋川菜、台式早餐等不同風味。

該榜單每季更新一次，相比起米其林餐廳，Eater的榜單囊括了不同價位的餐廳，涵蓋從高級壽司到墨西哥捲餅等各類餐館，也反映出紐約市飲食趨勢與口味的多元化演變。

川雲澗╱道地四川風味

位於中城地獄廚房的「川雲澗」(Sky Pavilion)以「道地四川風味」入選。主廚王忠慶自80年代起於成都學藝，曾任當地五星級飯店主廚。2002年移居美國後，堅持呈現一菜一味、風格純正的川菜，拒絕美式改良版本。店內招牌包括自貢風味辣炒兔丁、辣油豆花等。Eater評價表示，川雲澗雖空間樸實，擺盤巧思十足，部分菜品以鳥形或驢車造型器皿上桌，增添趣味。

何家麵店╱主打台式料理

位於東村的「何家麵店」(Ho Foods)主打台式料理，供應從早午餐到晚餐的多樣選項。早餐菜單提供豆漿、油條與蔥抓餅；晚餐則有紅油抄手、蘿蔔糕與招牌牛肉麵等。Eater特別推薦雙人套餐，包括蒜味小黃瓜、紅油抄手與滷肉飯，適合首次造訪的顧客共享品嘗。

Golden Diner╱首次入榜

首次上榜的Golden Diner位於華埠，也是本季唯一入選的華埠餐廳。(取自G...
首次上榜的Golden Diner位於華埠，也是本季唯一入選的華埠餐廳。(取自Golden Diner官網)

首次上榜的Golden Diner也是本季唯一入選的曼哈頓華埠餐廳。不同於強調「傳統」、「正宗」的前兩家店，Golden Diner將亞洲元素融入美式小餐館形式，菜單包含蔥花牛奶麵包夾蛋、蜂蜜奶油鬆餅等；晚餐則主打韓式辣雞翅、辣醬起司漢堡與辣油楔形沙拉等創意料理。

Eater強調，榜單評選並非以價格或裝潢為標準，而重在餐廳的持續表現與對社區的文化貢獻。除了中餐館，榜單亦涵蓋多家亞洲風味餐廳，包括壽司刺身店Noz Market、泰國餐廳Cha Long，以及越南料理Mắm等。

位於中城地獄廚房(Hells Kitchen)的「川雲澗」以「道地四川風味」入選...
位於中城地獄廚房(Hells Kitchen)的「川雲澗」以「道地四川風味」入選。(取自川雲涧官網)

中餐館 越南 華埠

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