舒默批川普 關稅政策將毀紐約經濟

舒默批評總統川普的關稅政策，指關稅帶來的物價上漲將導致紐約市民面臨生活成本增高200億元。圖為曼哈頓時報廣場前的納斯達克看板。(路透)

7日，紐約州國會議員、參議員少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)發聲批評總統川普 的關稅 政策，指關稅帶來的物價上漲將導致紐約市 民面臨生活成本增高共200億元；同時，紐約也將有26萬個工作崗位會因經濟衰退而面臨威脅。

「總統川普連珠砲式的關稅策略將對紐約市造成嚴重破壞，很可能會使我們的經濟進入衰退」，舒默表示，紐約作為全球最大的貿易樞紐之一，將受到川普關稅政策的極大打擊，「經過我們的計算，關稅會對全國都造成不利影響，對紐約而言更是愈發糟糕」。

摩根大通(JPMorgan)預測，美國經濟在2025年年底前進入衰退的可能性達60%；而舒默指出，對於紐約的經濟，進入衰退的可能性則更高，因為關稅將打擊金融、科技、旅遊等紐約賴以生存的支柱行業。目前，歐盟已經在尋求針對金融業等的報復，而亞洲很可能會緊隨其後。

儘管川普將關稅政策出台日稱為「解放日」，但舒默批評到，由當日開始的股市持續崩盤，市場跌幅已達10%，大量將工資存入退休帳戶的紐約人經歷了資產蒸發，「人們並不覺得被解放了」。

7日，川普在Truth Social平台上發帖稱，「要堅持、要勇敢、要有耐心，迎來的結果就是偉大！」他也表示，並無取消關稅政策的意願。舒默則炮轟川普，「放下高爾夫球桿，拿起報紙，看看正在發生什麼，因為這絕對不是偉大」。

曼哈頓華埠老字號「金門食品公司」的經理陳希則認為，若大力扶持、規範美國本地的生產商，可以降低關稅對民眾的影響。

「對於老百姓每天要吃的魚、肉、菜、果而言，都很容易找到本土供應商，這部分的價格上漲不會太大」，陳希表示，如華人常用的「紅國寶大米」、「萬字醬油」都屬美國產品，「美國政府要是想把人民的生活提高，就要規範、提高美國生產商的數量、價格、產量，這樣可以抵銷稅收帶來的影響」。