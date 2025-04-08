皇后區長籲電費凍漲 要電力公司撤回提案

皇后區長理查茲呼籲聯合愛迪生電力公司撤回調漲提案。圖為他日前參與公開活動發言。(記者尤昱程╱攝影)

為反對聯合愛迪生電力公司(Con Edison)提案大幅調漲電瓦斯費，皇后區 長理查茲(Donovan Richards Jr.)7日偕同工會與社區領袖召開記者會，要求州府否決該案，並主張凍漲能源費率，減輕基層家庭生活壓力。

理查茲說，若調漲案獲州公共服務委員會(New York Public Service Commission)批准，明年起電費 將上漲超過11%，瓦斯費上漲逾13%。他表示，許多居民正依靠每月薪資生活，基本生活支出若進一步增加，將迫使更多家庭陷入債務。

他說，聯合愛迪生電力公司市值逾300億元，不應將經營成本轉嫁基層家庭，「我每個月都收到帳單，這樣的漲幅對我們的居民是不合理的，他們應重新回到談判桌，尋求合理方案。」

32BJ SEIU工會執行副主席約翰斯頓(Denis Johnston)說，該會會員多為基礎服務提供者，生活成本危機是最嚴重的問題之一。他說，聯合愛迪生電力公司雖提供重要服務，但在公司高層收入與利潤穩定的情況下，不應再加重工人負擔。

據了解，32BJ SEIU是全國最大的服務業雇員工會之一，代表維修工人、清潔工、機場工人等全國超過17萬5000名服務工作者，其中8萬5000名成員在紐約工作。

聯合愛迪生電力公司於今年初向州公共服務委員會提出申請，擬自2026年起調漲電費與天然氣 費。根據提案，電費總收入預計增加逾16億元，天然氣配送收入將增加約4億4000萬元，分別反映約11%與13%的費率漲幅。

對此，州長霍楚(Kathy Hochul)早前曾表示，調漲幅度「令人震驚，無法接受」，並呼籲公共服務委員會駁回該案。部分州議員則提倡通過「紐約供熱法案」(NY HEAT Act)，盼能透過立法限制未來的能源帳單漲幅。

根據州府公告，公共服務委員會將於8日與9日(周三)舉行線上公聽會，聽取民眾對調漲案的意見，網址https://reurl.cc/8D5Ang。