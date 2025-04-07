若獲賭場執照 大都會公園計畫擬建逾450戶可負擔住宅

大都會公園開發案計畫在可樂娜興建450戶的可負擔住宅，做為該計畫的社區回饋。(大都會公園計畫提供)

Slate Property Group與Queens Future近日簽署備忘錄，計畫在皇后區 可樂娜(Corona)一處現有停車場開發一棟逾450戶的100%可負擔住宅。該項目將作為大都會 公園(Metropolitan Park)開發案的社區回饋之一，僅在該案獲州政府核發賭場執照後才會推進。

Queens Future為大都會隊老闆科恩(Steve Cohen)與硬石國際(Hard Rock International)合作成立的開發機構。根據初步規畫，擬建住宅將設於54-19 100th Street。項目由Slate負責開發與管理，並與一間尚未公布名稱的非營利組織合作。除住宅單位外，規畫內容尚包括社區空間、替代停車設施、戶外空間與兒童遊樂場。

住宅將全數為可負擔單位，涵蓋不同收入層級，其中部分屬於「深度可負擔」類型，並將維持至少60年的租金 限制。合作方表示，若計畫成行，施工階段將聘用多元背景勞工，包括本地居民、女性、退伍軍人與少數族裔等。

Queens Future表示，過去三年曾與社區持續對話，許多居民與地方民代反映區內缺乏大型新建可負擔住宅。本次合作案作為大都會公園計畫超過10億元社區回饋配套的一部分。但該諒解備忘錄目前尚屬初步安排，後續能否推動仍取決於該計畫能否獲得賭場執照。

科恩表示，大都會公園計畫從規畫初期即以皇后區居民需求為優先。硬石國際主席艾倫(Jim Allen)，此項合作反映了在推動經濟發展同時，納入民生基礎的考量。Slate共同創辦人施瓦茲(David Schwartz)則說，項目目標是打造具永續性、租金合理且品質穩定的住宅。

目前大都會公園計畫尚未獲得正式開發許可，若未取得賭場執照，該住宅項目亦不會進入實質階段。