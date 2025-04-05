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華埠第一小學「職涯日」 分享挑戰與成就

記者劉梓祁╱紐約報導
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曼哈頓華埠公立第一小學4日舉辦「職涯認知日」，邀請業界代表為各年級孩童講解他們的工作日常、解答問題。(記者劉梓祁╱攝影)
曼哈頓華埠公立第一小學4日舉辦「職涯認知日」，邀請業界代表為各年級孩童講解他們的工作日常、解答問題。(記者劉梓祁╱攝影)

為幫助新一代探索未來職業的可能性，並了解不同領域的工作環境和技能要求，曼哈頓華埠公立第一小學(P.S. 1)4日舉辦「職涯認知日」(Career Awareness Day)，根據學子意向邀請來自12個不同領域的業界代表，為各年級孩童講解他們的工作日常、解答規畫疑問。

第一小學校長黃笑鳳(Christine Wong)表示，本次活動作為校方的多年傳統，至今已連續舉辦34年，不僅會豐富學生經歷，還會增加他們對社會多元職業結構的認識。黃笑鳳對學生們說，「當你們走出課室的那一刻，就是在抓住機會。你會開始看到，現在在學的閱讀和寫作，將來如何影響你們的工作與生活。」

本次活動中，有來自建築、州議會、市警、醫學和法律等多個行業的代表參與，他們不僅介紹了自己行業的基本情況，還與學生分享了實際工作中的挑戰與成就。

當中，華埠州眾議員李榮恩(Grace Lee)分享說，自己小時和許多學生一樣，對未來充滿好奇卻也感到迷茫，「我在四年級的時候，還不知道自己長大後想做什麼」。她指出，作為移民家庭的孩子，父母對美國社會的職業架構了解有限，讓她難以想像自己未來的職業樣貌，「我甚至不知道，原來我可以參與政府工作、制定法律，幫助社區。」

李榮恩向學生介紹州議員的工作內容，包括撰寫法案、審批預算，以及將資金引導至社區的重要項目上。她還分享了通過政策協助困難家庭減輕生活壓力的經驗，強調公職人員在提升民生福祉上的重要角色，「今天你們認識到的每一位來賓，都在用自己的方式為社會做出貢獻。希望你們未來也能找到屬於自己的熱情，並為這個社區帶來改變」，她說。

同時，華埠市警五分局的青年協調官(YCO)陳文輝(Randy Chan)和史密斯(Shaneek Smith)也到場分享從警經歷和工作日常。同時到場的還有市經濟發展機構(EDC)代表孫慧君(Jennifer Sun)、房產經紀人Jeff Eng、攝影師Sean Chee和財務顧問Jenny Yu等人。

華埠 眾議員 曼哈頓

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