特斯拉股價暴跌 讓紐約養老金帳戶蒸發4億 市主計長要告馬斯克

市主計長蘭德呼籲紐約市法務部提告特斯拉公司，理由是他將精力轉移到公司運營之外且言行對品牌構成了危害，導致股價暴跌。(美聯社)

在馬斯克 (Elon Musk)出任川普政府效率部長(DOGE)後，他旗下的特斯拉 公司股價大跌，導致持有大量特斯拉股票的紐約市 養老金帳戶大幅縮水。市主計長蘭德(Brad Lander)日前呼籲市府法務部提告特斯拉。

根據主計長辦公室的數據，紐約市五大養老基金系統共持有超過300萬股特斯拉股票，這些股票去年12月31日價值12億6000萬元，然而到今年3月28日，其價值跌至8億3100萬元，市值蒸發超4億元。

蘭德表示，特斯拉公司提供了虛假陳述，稱馬斯克作為執行長，深度參與公司決策並投入大量精力在公司運營上。然而事實上，在政府效率部任職後，馬斯克就對特斯拉「心不在焉」，投入大量精力在虛擬貨幣和川普政府事務上，而且他在政府內的多種行為疏遠了特斯拉的主力消費群體，導致潛在客戶轉投其他產品，對特斯拉的品牌和公司業務都產生了危害，進一步損害了股東的利益。

在致信市府法務部時，蘭德指出，1934年通過的聯邦「證券交易法」規定，投資者有權避免受到公司誤導性陳述、重大遺漏以及欺詐或操縱行為而對自己的資本帶來的影響。因此，紐約市養老金系統可依此條法律向特斯拉提起訴訟，要求其董事會改革公司治理體系、任命稱職的執行長，並賠償因此前虛假陳述而給股東造成的經濟損失。

2023年，紐約市府法務部曾代表五大養老基金對福斯新聞(Fox)發起訴訟，指控其在宣傳政治觀點時不顧事實，給公司帶來了遭遇誹謗訴訟的風險。

除蘭德外，下一屆市主計長參選人紀思庭(Justin Brannan)也曾在3月底承諾，由於馬斯克力主大砍紐約的聯邦撥款，以及其言行對特斯拉公司帶來的風險，他當選後將敦促紐約市養老基金出清特斯拉股票。