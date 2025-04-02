廣西三月三鄉音藝術節 法拉盛登場

美國廣西三月三鄉音播全球藝術節在法拉盛登場。(記者鄭怡嫣╱攝影)

由美國廣西同鄉會、紐約中國旗袍會、美國廣西總商會、美國廣西社團總會及美國東方文化藝術團聯合主辦的「第五屆美國廣西『三月三』鄉音播全球藝術節」，日前在法拉盛 喜來登酒店登場，活動以「廣西三月三」為主題，向全球展示和傳承廣西各民族的豐富傳統文化，來自各民族、各族裔的數百名民眾齊聚一堂。

據了解，「廣西三月三」歌仙節已有千年歷史，被列入中國國家級非物質文化遺產名錄的傳統節日，不僅是民族文化的盛會，更是促進民族經濟交流的重要平台，其中最具特色的是歌仙劉三姐的傳說——她唱山歌、騎魚升天成仙的故事，成為廣西人民心中的文化象徵。

廣西同鄉會會長莫卡莉表示，廣西有許多少數民族，也有許多亮麗多彩、具有文化特色的少數民族服裝，有一次穿少數民族服裝在長島 參加活動時，卻被當地人問是否是日本人。此次活動旨在向全球展示和傳承廣西各民族的豐富傳統文化，促進與當地社區各族裔的交流與合作，並推動建設多元文化和諧包容的社區。

莫卡莉還介紹，在廣西，青年男女常透過山歌對唱、彩調選擇配偶，尤其在壯族社群中，以山歌定親的習俗廣泛流行，富有浪漫色彩。此次演出也包含山歌對唱的表演，共有100多位演員及30多位義工。此外，活動也是第一次有吃有玩，新增油茶品茗、粽子品嘗等互動環節，還包括各式廣西特色小吃攤位。希望之後每年都能舉辦這樣的的活動，繼續推廣廣西文化。