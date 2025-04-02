我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

富比世2025年億萬富豪榜 馬斯克又霸榜 遙遙領先這兩人

TikTok「不賣就禁」大限將近 傳川普2日開會討論最終提案

廣西三月三鄉音藝術節 法拉盛登場

記者鄭怡嫣╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國廣西三月三鄉音播全球藝術節在法拉盛登場。(記者鄭怡嫣╱攝影)
美國廣西三月三鄉音播全球藝術節在法拉盛登場。(記者鄭怡嫣╱攝影)

由美國廣西同鄉會、紐約中國旗袍會、美國廣西總商會、美國廣西社團總會及美國東方文化藝術團聯合主辦的「第五屆美國廣西『三月三』鄉音播全球藝術節」，日前在法拉盛喜來登酒店登場，活動以「廣西三月三」為主題，向全球展示和傳承廣西各民族的豐富傳統文化，來自各民族、各族裔的數百名民眾齊聚一堂。

據了解，「廣西三月三」歌仙節已有千年歷史，被列入中國國家級非物質文化遺產名錄的傳統節日，不僅是民族文化的盛會，更是促進民族經濟交流的重要平台，其中最具特色的是歌仙劉三姐的傳說——她唱山歌、騎魚升天成仙的故事，成為廣西人民心中的文化象徵。

廣西同鄉會會長莫卡莉表示，廣西有許多少數民族，也有許多亮麗多彩、具有文化特色的少數民族服裝，有一次穿少數民族服裝在長島參加活動時，卻被當地人問是否是日本人。此次活動旨在向全球展示和傳承廣西各民族的豐富傳統文化，促進與當地社區各族裔的交流與合作，並推動建設多元文化和諧包容的社區。

莫卡莉還介紹，在廣西，青年男女常透過山歌對唱、彩調選擇配偶，尤其在壯族社群中，以山歌定親的習俗廣泛流行，富有浪漫色彩。此次演出也包含山歌對唱的表演，共有100多位演員及30多位義工。此外，活動也是第一次有吃有玩，新增油茶品茗、粽子品嘗等互動環節，還包括各式廣西特色小吃攤位。希望之後每年都能舉辦這樣的的活動，繼續推廣廣西文化。

現場，小吃攤位前人潮絡繹不絕，品嘗螺螄粉、粽子、油茶等特色美食，還有書法創作、彩繪、黃梅調表演等文化推廣活動。州眾議員金兌錫(Ron Kim)辦公室代表羅曼與會並為主辦方頒發社區活動貢獻獎。

美國廣西三月三鄉音播全球藝術節在法拉盛登場。(記者鄭怡嫣╱攝影)
美國廣西三月三鄉音播全球藝術節在法拉盛登場。(記者鄭怡嫣╱攝影)

長島 法拉盛 眾議員

上一則

「實惠牙科」醫術高超收費低哈佛牙醫博士宋醫師主持

下一則

松柏之家4╱4辦特殊兒童家長法律講座
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約客談／賭場案押上的是未來生活

紐約客談／賭場案押上的是未來生活
槍枝法律與安全 市警法拉盛講座

槍枝法律與安全 市警法拉盛講座
華人團體財經座談 探討人工智能

華人團體財經座談 探討人工智能
華策會攜手「團結派餐」 法拉盛發250份免費餐食

華策會攜手「團結派餐」 法拉盛發250份免費餐食

熱門新聞

火災原因仍在調查中，現場未解封。(記者高雲兒/攝影)

紐約新世界美食廣場2級大火 警方封路交通大亂

2025-03-29 13:18
紐約女子Bayley分享如何到有提供免費早餐的飯店吃免錢早餐的技巧，引發正反意見網友論戰。(翻攝TikTok @chaoticcarl )

紐約女分享如何潛入飯店吃免費早餐 網友砲轟：偷東西還拍片上網

2025-03-27 19:52
長島華裔針灸師劉君怡被控以虛假治療紀錄騙取包括「紅藍卡」福利在內的保險報銷數千萬元，近日認罪，並認罰近4000萬元。(美聯社)

出手闊綽又賄絡 長島華裔針灸師健保欺詐罰4000萬

2025-03-30 19:51
即日起，市民必須把所有食物殘渣、受汙染的紙類與庭院廢棄物，與一般垃圾分開，放置在如圖所示的指定棕色垃圾桶內，否則將被罰款。(市長辦公室提供)

紐約市廚餘回收新規4/1上路 違規至少罰25元

2025-04-01 07:45
前來稽查的其中一位州警察出示紐約市行政法規(NYC Administrative Code)第20章第2節的條款，規定門前人行道攤位(Stoop Line Stand)只能銷售蔬菜與水果等食品，且攤位執照持有者，必須與其後方商店的營業執照持有者相同，亦或是販售相同產品，且不得在街道上有金錢交易。(記者馬璿／攝影)

紐約州警突襲8大道 華商挨罰商品充公

2025-03-29 06:34
紐約市警察局(NYPD)目前正面臨前所未有的「人手荒」危機。根據最新數據，曾擁有7200名警探的紐約市警局，如今只剩不到5000人。(記者高雲兒╱攝影)

薪資縮水、執法權大減 紐約華警談警局離職潮「警察變保安」

2025-03-28 07:26

超人氣

更多 >
帳戶出現大額存款 銀行會不會向IRS通報？

帳戶出現大額存款 銀行會不會向IRS通報？
洛城顧客留字罵服務生 只因帳單印有一行字

洛城顧客留字罵服務生 只因帳單印有一行字
川普透露馬斯克與政府效率部任務將結束

川普透露馬斯克與政府效率部任務將結束
講了25小時又5分鐘…參議員超長演講所為何事？

講了25小時又5分鐘…參議員超長演講所為何事？
27歲女網紅驚爆「性侵吉娃娃」 還將性愛影片PO網

27歲女網紅驚爆「性侵吉娃娃」 還將性愛影片PO網