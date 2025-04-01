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華人團體財經座談 探討人工智能

記者高雲兒╱紐約報導
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世界華人工商婦女企管協會大紐約分會與美東華人學術聯誼會，於日前在文教中心舉辦財經座談會。(記者高雲兒／攝影)
世界華人工商婦女企管協會大紐約分會與美東華人學術聯誼會，於日前在文教中心舉辦財經座談會。(記者高雲兒／攝影)

世界華人工商婦女企管協會大紐約分會與美東華人學術聯誼會，於日前在皇后區法拉盛紐約華僑文教服務中心舉辦財經座談會。此次座談會吸引了來自學術界、會計界及法律界的專業人士，共同探討近期熱門的財經議題，包括人工智能在商業中的應用、中小企業的省稅計畫、信託規畫與財富傳承等。

會議由包桐博士的演講拉開序幕，她以「人工智能對電商市場營銷領域的影響與幫助」為主題，深入解析了人工智能在商業領域中的應用。他強調，人工智能對每個人生活的影響已日益顯著，尤其是在商業領域，無論是大型企業還是小型商業，都受益於科技的迅速發展和推動。

她表示，人工智能雖然無法完全取代人類行銷專業人員，但可以有效地協助他們在電子商務和數位行銷中創建和管理策略，進而提升營銷效果。

隨後，會計師黃佩儀就「中小企業省稅計畫」進行了詳細講解，分享了有關最新稅制的變動及其對中小型企業的影響，並提供了最佳的稅務規畫建議，幫助企業主達到省稅目的。

律師張毓笙則以「信託規畫與財富傳承」為題，針對華人社區關心的信託及財富傳承問題，從法律角度提供了專業的見解，分析了如何正確規畫信託，保障財富的傳承與管理。

人工智能 華人 法拉盛

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