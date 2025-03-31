黄友興參選 亞潮萌、紐約居民聯盟背書

黃友興(前排右三)參選皇后區第30選區市議員，近日相繼獲得亞潮萌和紐約市居民聯盟的背書。(記者鄭怡嫣╱攝影)

皇后區 第30選區市議員參選人黃友興(Phil Wong)近日相繼獲得亞潮萌(AWA)和紐約市 居民聯盟(NYCRA)的背書，這兩大組織均表態支持其競選，希望其為教育正義發聲。

亞潮萌在官方聲明中表示，黃友興作為三個公立學校學生的父親，長期關注教育議題，特別是對特殊高中(SHSAT)和資優班(G&T)項目的支持。該聯盟認為，黃友興能夠真實反映亞裔 社區的訴求，並在市政層面為社區爭取權益。

紐約市居民聯盟則表示，黃友興過去十年來積極參與社區事務，多次就教育公平、公共安全等議題發聲。該聯盟特別提到，黃友興具有豐富的草根運動經驗，這將有助於他更好地理解選民需求。

黃友興1974年從香港移民來美，自1976年起從曼哈頓華埠搬到皇后區的市議會第30選區內，自前任市長白思豪(Bill de Blasio)執政時期起，為最早一批為教育與亞裔權益發聲的華人。他曾為第24學區委員會主席、哈佛招生歧視亞裔訴訟的常務委員，現為紐約同源會會長，並在2023年11月受聘，擔任市議員霍登(Robert Holden)辦公室的「選民服務與預算主任」。

第30選區涵蓋馬斯佩(Maspeth)、中村(Middle Village)、格蘭岱爾(Glendale)等，約有51%及18%選民分別註冊為民主黨及共和黨。現任霍登在民主黨初選中，他背書黃友興，在共和黨初選中，他背書他的副幕僚長Alicia Vaichunas，若他倆在初選中勝出後在普選中交手，無論是誰獲勝，都將聘用另外一人，也都將是社區的勝利。