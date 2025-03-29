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曼哈頓華埠東華協會醫療、稅務等便民服務 4月登場

記者劉梓祁╱紐約報導
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曼哈頓華埠東華協會，4月系列便民服務登場，圖為華埠東百老匯。(記者劉梓祁╱攝影)
曼哈頓華埠東華協會，4月系列便民服務登場，圖為華埠東百老匯。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約東華協會及民主黨65D區服務處將在4月推出多項與民眾生活及權益相關的服務活動，涵蓋911世貿疾病賠償最新資訊、心理健康培訓、議員辦公室駐會答疑，以及意外事故賠償諮詢等；選區領袖于金山呼籲居民前往參加。

據介紹，在4月2日(周三)中午12時30分至下午1時30分，將由律師講解911世貿疾病賠償的最新規定，內容包括甲狀腺癌、血癌及兒童癌症申請等已取消時間限制的資訊，以及其它賠償的說明。在911事件期，居住於下城休斯頓(Houston)街以南的居民均可能符合資格。

接續在4月4日(周五)上午9時30分至中午12時30分，將由紐約市衛生局舉辦亞太裔社區心理健康義務培訓。培訓結束後，衛生局將頒發結業證書，課程內容包括了解亞太歷史、心理健康問題趨勢與資源，以及如何面對心理問題的汙名化。

同日的上午11時至下午3時，國會眾議員高德曼(Dan Goldman)助理亦將駐會，為居民解答移民、稅務、社會安全補助和退休金等問題。于金山還表示，每周三下午1時至3時，都將有相關律師在場，為僑胞提供與工傷、車禍等意外事故相關的賠償諮詢，所有活動地點均在東百老匯88號，並一律採免費形式、無須預約，且不限移民身分。

心理健康 移民 退休金

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