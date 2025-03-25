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動工4年 皇后區大橋行人專用道開通將6度延宕

記者尤昱程╱紐約報導
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皇后區大橋南側外道行人專用道工程已歷時近四年，若本月底前仍未完成，將是第六度延宕。(記者劉梓祁╱攝影)
皇后區大橋南側外道行人專用道工程已歷時近四年，若本月底前仍未完成，將是第六度延宕。(記者劉梓祁╱攝影)

原訂近期開放的皇后區大橋(Queensboro Bridge)南側外道行人專用道再度延期，市交通局(DOT)與市長辦公室對延後原因說法不一，尚未公布新的啟用時間表。該項工程已歷時近四年，若本月底前仍未完成，將是第六度延宕。

交通局原預計15日舉辦開通儀式，但臨時取消。市長辦公室表示，延後原因是市長亞當斯(Eric Adams)與新任營運副市長羅斯(Jeffrey Roth)尚未收到有關本案的完整簡報與交通數據，須進一步了解此變更對兩區通勤流量的影響。

然而，交通局官員在市議會聽證會上表示，橋道尚有部分工程未完成，包括圍欄與路面鋪設，因此尚未具備開放條件。市交通局第一副局長福吉恩(Margaret Forgione)指出，當局曾希望趕在聽證會前開放橋道，「但進度稍微超前，尚需一些收尾工作」。

對於交通局與市長辦公室說法不一致，市議員元在熙(Julie Won)質疑，指出交通局早前曾告知其辦公室該專用道已準備就緒，但在聽證會上卻表示尚未完工。她表示，若未明確說明延後原因與具體進度，將影響每日使用該橋的上萬名民眾安全。

北側外道目前供行人與騎士共用，但空間狹窄、動線混雜，自2021年以來已有超過24起傷害事故。新設的南側外道預計專供行人使用，原訂去年夏末完工，後延至2025年第一季，但進度一再延後。

市議會交通委員會主席布魯克斯-包爾斯(Selvena N. Brooks-Powers)表示，交通局的說明尚不充分，要求提供更清楚的工期與資訊。她指出，該專案多次在市議會討論，不應再度拖延。

目前交通局與市長辦公室均未提出新的完工時間，相關單位仍持續協調後續安排。

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