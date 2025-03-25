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警惕員工批評川普 市府設「追蹤表」審查言論

記者曹馨元╱紐約報導
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亞當斯政府通過建立「聯邦回應追蹤器」，以電子表格的形式，密切監控市府各機構的聲明等，加強了市府內言論審查。(取自市長辦公室)
亞當斯政府通過建立「聯邦回應追蹤器」，以電子表格的形式，密切監控市府各機構的聲明等，加強了市府內言論審查。(取自市長辦公室)

在總統川普就職翌日，紐約市長亞當斯(Eric Adams)就通過其負責溝通的副市長列維(Fabien Levy)告知市府官員，不應批評川普的政策；近日報導指出，列維通過建立「聯邦回應追蹤器」，密切監控市府各機構的聲明及對媒體的回應，加強了市府內言論審查。

紐約時報援引兩位消息人士稱，列維的「追蹤器」羅列了發表言論的機構、相關聯邦議題、建議語言以及是否獲得批准，目的是讓他以及市長辦公室得以審查每項言論。該策略與亞當斯自川普上任以來的立場一直，他在1月份就曾表示，不會公開批評川普，並在2月份告訴高層幕僚也不要這樣做，稱激怒川普可能會導致聯邦對市府的撥款遭削減。

此外，一名消息人士也表示，市長辦公室避免討論「知道你的權利」(Know Your Rights)指南，因該指南內容為教導移民如何回應聯邦執法官員；同時也避免討論對於跨性別人士的相關醫療照護。

儘管目前已有哥倫比亞大學(Columbia University)、大都會運輸署(MTA)等多個機構遭威脅削減聯邦撥款的先例，但紐時指出，亞當斯對於是否配合川普政策可能有更多個人動機。儘管亞當斯曾多次否認，但批評者仍認為，聯邦司法部下令撤銷亞當斯貪腐案一事是因亞當斯與川普政府間存在交換條件(quid pro quo)。

市長發言人阿爾圖斯(Kayla Mamelak Altus)承認，這一言論「追蹤器」確實存在，但目的是簡化政府回應媒體採訪的程序。她也同時堅稱，列維「從未說過不要批評川普」的言論；「紐約人不是想要每天聽到市府對聯邦政策的評論，他們想知道他們的垃圾是否能被收走、孩子是否能獲得良好的教育、社區是否安全」。

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