布碌崙61分局轄區 4天5起入室盜竊小商家

南布碌崙四天發生五起入室盜竊小商家案，警方懷疑全市十數起案件是一人所為。(警方提供)

布碌崙 (布魯克林)羊頭灣(Sheepshead Bay)3月中旬四天內發生了五起入室盜竊小商家案，警方懷疑這一系列入室盜竊案為同一人所為，警方告誡居民，尤其是華人小商家近期一定要提高警惕，注意防範。

這四起案件都發生在市警61分局的轄區內。3月12日晚10時，一名竊賊打破位於Z大道1702號的一家壽司店的前門，拿走了200元現金和價值204元的幾瓶酒後逃離現場。這是羊頭灣系列入室搶劫案中的第一起案件。

僅僅兩天之後的3月14日，羊頭灣在一天之內又發生了三起入室盜竊案。凌晨1時30分，一名竊賊破門闖入位於Gravesend Neck路160號的一家鞋店，拿走了收銀機和100元現金。接著這名竊賊又破壞了隔壁店鋪，Gravesend Neck路158號的前門後逃逸。當天晚上大約9時35分，這名竊賊再次作案，破門闖入位於東14街2687號的一家商店，拿走了一部手機、價值1500元的各種美容品和930元現金後逃離現場。

第二天，也就是3月15日大約零時50分，一名竊賊打破前門，進入了位於Z大道1602號的一家熟食店，毀壞了三台價值各有500元的收銀機後逃逸。因為在這一系列入室盜竊案中，竊賊都是在商店關門後作案，未造成人員傷亡。

根據市警總局發布的消息，他們相信這名竊賊不僅四天內在羊頭灣作案五起，而且在全市範圍已經一共犯下了十幾起入室搶劫案。到布碌崙搶劫之前，這名竊賊先後在史泰登島 作案六起，在曼哈頓 作案兩起，這些案件發生在今年1至3月，對象也都是小商戶。

市警62分局局長劉志強(Eddie Lau)在近日舉行的警民會議上曾警告轄區內的小商家，最近有劫匪用工具剪開商店的鐵柵欄後入室搶劫，而且這名竊賊專門搶劫小商家，他呼籲華裔小商家近期加強戒備，以防在夜晚發生入室盜竊事件。