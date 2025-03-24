我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北卡3處爆野火、2地控制率0% 南卡宣布緊急狀態

參議員：「川習會」雙方都有意願 但尚無具體日期

布碌崙61分局轄區 4天5起入室盜竊小商家

記者胡聲橋／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
南布碌崙四天發生五起入室盜竊小商家案，警方懷疑全市十數起案件是一人所為。(警方提供)
南布碌崙四天發生五起入室盜竊小商家案，警方懷疑全市十數起案件是一人所為。(警方提供)

布碌崙(布魯克林)羊頭灣(Sheepshead Bay)3月中旬四天內發生了五起入室盜竊小商家案，警方懷疑這一系列入室盜竊案為同一人所為，警方告誡居民，尤其是華人小商家近期一定要提高警惕，注意防範。

這四起案件都發生在市警61分局的轄區內。3月12日晚10時，一名竊賊打破位於Z大道1702號的一家壽司店的前門，拿走了200元現金和價值204元的幾瓶酒後逃離現場。這是羊頭灣系列入室搶劫案中的第一起案件。

僅僅兩天之後的3月14日，羊頭灣在一天之內又發生了三起入室盜竊案。凌晨1時30分，一名竊賊破門闖入位於Gravesend Neck路160號的一家鞋店，拿走了收銀機和100元現金。接著這名竊賊又破壞了隔壁店鋪，Gravesend Neck路158號的前門後逃逸。當天晚上大約9時35分，這名竊賊再次作案，破門闖入位於東14街2687號的一家商店，拿走了一部手機、價值1500元的各種美容品和930元現金後逃離現場。

第二天，也就是3月15日大約零時50分，一名竊賊打破前門，進入了位於Z大道1602號的一家熟食店，毀壞了三台價值各有500元的收銀機後逃逸。因為在這一系列入室盜竊案中，竊賊都是在商店關門後作案，未造成人員傷亡。

根據市警總局發布的消息，他們相信這名竊賊不僅四天內在羊頭灣作案五起，而且在全市範圍已經一共犯下了十幾起入室搶劫案。到布碌崙搶劫之前，這名竊賊先後在史泰登島作案六起，在曼哈頓作案兩起，這些案件發生在今年1至3月，對象也都是小商戶。

市警62分局局長劉志強(Eddie Lau)在近日舉行的警民會議上曾警告轄區內的小商家，最近有劫匪用工具剪開商店的鐵柵欄後入室搶劫，而且這名竊賊專門搶劫小商家，他呼籲華裔小商家近期加強戒備，以防在夜晚發生入室盜竊事件。

布碌崙 史泰登島 曼哈頓

上一則

州眾議員提案 為花旗球場建案開綠燈

下一則

長島市華人社區 男子遭多刀刺傷
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

男賊曼哈頓、布碌崙、史島流動作案 竊近2萬元 10多間商家受害

男賊曼哈頓、布碌崙、史島流動作案 竊近2萬元 10多間商家受害
紐約華埠深夜尾隨入室劫殺華婦 19歲第2嫌落網

紐約華埠深夜尾隨入室劫殺華婦 19歲第2嫌落網
Walgreen疑似華裔員工 涉刺傷竊賊被捕

Walgreen疑似華裔員工 涉刺傷竊賊被捕
Walgreen疑似華裔店員 刺傷盜竊者後被抓捕

Walgreen疑似華裔店員 刺傷盜竊者後被抓捕

熱門新聞

在本次事件中，險些損失13萬元的受害人為華人小商業者，資金流水量大且抗風險能力弱，一旦遭遇這種意外損失，索賠將很困難，因此最好加強防範，親自前往郵局投遞支票或嘗試ACH線上支付系統。圖為華埠密集的小商戶。(記者許君達╱攝影)

華人商戶支票遭竄改險失13萬 幸被銀行員工看破一可疑處

2025-03-17 19:52
紐約大都會運輸署(MTA)19日宣布，將停售象徵地鐵文化的MetroCard。(記者劉梓祁╱攝影)

揮別地鐵卡 紐約MTA將停售MetroCard

2025-03-19 19:49
原計畫翻修布碌崙86街2501號，並與市府合作興建遊民所的開發商「Sandhu Builders」，如今正面臨貸款糾紛。房地產融資公司紐約州最高法院提出止贖訴訟，希望法院允許融資方沒收該建築並將其法拍。(記者馬璿／攝影)

布碌崙86街遊民所開發商涉貸款違約 恐遭法拍

2025-03-21 06:49
盡管法拉盛仍擁有皇后區最便宜的統倉公寓，但上漲趨勢仍然很明顯。(記者高雲兒╱攝影)

紐約皇后區統倉公寓租金直漲 住客吃不消

2025-03-22 06:59
陳女士於2023年遭致死亡車禍，州檢察長特別調查辦公室在近日發布的事故報告中，表示無法在排除合理懷疑的情況下，證明肇事駕駛犯罪。(州檢察長辦公室提供)

華女過人行道被撞亡 調查指肇事者有路權且減速獲不起訴

2025-03-17 02:30
為減少行人與行車事故，市府將在布朗士、皇后區、布碌崙(布魯克林)及史泰登島設立新的「區域限速區」，將列管區域車速上限將降至每小時20哩。(記者馬璿╱攝影)

交通局擴大「限速區」 4處社區限速降至20哩

2025-03-21 02:26

超人氣

更多 >
吳謹言產後首部劇將開拍？ 老闆于正透露：十幾個劇本在排隊

吳謹言產後首部劇將開拍？ 老闆于正透露：十幾個劇本在排隊
好市多19年員工 分享「3月最推薦9商品」

好市多19年員工 分享「3月最推薦9商品」
訂婚近2年…傳亞馬遜創辦人貝佐斯發結婚請帖 6月將娶前主播桑契斯

訂婚近2年…傳亞馬遜創辦人貝佐斯發結婚請帖 6月將娶前主播桑契斯
弟弟可能是兒子 賭城男曝10歲起被母親性侵

弟弟可能是兒子 賭城男曝10歲起被母親性侵
CNN稱魯比歐不滿中東特使出鋒頭 他火大回擊：反川小報

CNN稱魯比歐不滿中東特使出鋒頭 他火大回擊：反川小報