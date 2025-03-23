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三江公所攜中科集團講座 聚焦心腦血管健康

記者范航瑜╱紐約報導
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本次活動邀請到中科集團的專家講解心腦血管健康知識，並提供免費健康檢查，為會員量身打造了個人化調養建議。(記者范航瑜╱攝影)
本次活動邀請到中科集團的專家講解心腦血管健康知識，並提供免費健康檢查，為會員量身打造了個人化調養建議。(記者范航瑜╱攝影)

美東紐約三江慈善公所與中科集團達成合作，推出健康保健講座系列，專注於中老年人養生保健，針對常見慢性病提供預防與調理建議。首場講座聚焦心腦血管健康，22日在公所舉行，吸引了20餘位會員及社區群眾參與。

本次活動邀請到中科集團的專家講解心腦血管健康知識，並提供免費健康檢查，並為會員量身打造了個人化調養建議，參與者還獲贈了手指按摩儀等小禮品。

三江慈善公所主席包容剛表示，公所一直在思考如何提升服務質量，此次與中科集團合作，正是一次服務模式上的「創新突破」，「我們的會員大多是中老年人。他們最關注的健康議題是癌症，很熟悉這方面的知識，卻忽視了心血管健康」，包容剛介紹道，「但高膽固醇、高血壓、血管堵塞等問題同樣嚴重影響生命安全，不容小覷。」

聽完了整場講座的包容剛，也分享了自己的收穫，「在飲食方面，我們很多華人愛吃豬牛羊等紅肉，但其實白肉更健康。今天講座後，我也會調整自己的飲食習慣，多吃雞肉和魚肉。另外，每天堅持運動也至關重要」。包容剛還分享了一點華人容易忽略的健康細節，指出中老年人久坐後應緩慢起身，否則容易造成腦血管破裂。

健康講座將成為三江公所每月一次的定期活動，每一期主題將依據會員需求決定，並對全體華人社區開放。具體時間與報名方式將於近期公布，可訪問官網查詢，網址為skcany.org。「我們的目標不僅是讓會員健康長壽，更希望讓整個華人社區受益。未來我們將持續拓展合作，爭取更多資源，為社區居民提供更專業貼心的服務」，包容剛表示。

本次活動也提供免費健康檢查。(記者范航瑜╱攝影)
本次活動也提供免費健康檢查。(記者范航瑜╱攝影)
三江慈善公所主席包容剛表示，此次與中科集團合作，正是一次服務模式上的創新突破。(...
三江慈善公所主席包容剛表示，此次與中科集團合作，正是一次服務模式上的創新突破。(記者范航瑜╱攝影)
美東紐約三江慈善公所與中科集團22日在公所舉行聚焦心腦血管健康的講座，吸引了20...
美東紐約三江慈善公所與中科集團22日在公所舉行聚焦心腦血管健康的講座，吸引了20餘位會員及社區群眾參與。 (記者范航瑜╱攝影)

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