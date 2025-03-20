李羅莎、劉醇逸提案 要求醫院提供語言服務

州眾議員 李羅莎(Nily Rozic)和州參議員劉醇逸在州議會提案，擬要求全州醫院為英語能力有限(LEP)的患者及視力或聽力障礙者，提供必要的語言協助服務。

該提案目的是確保所有患者，無論語言或身心能力，都能充分獲得醫療服務，包括帳單處理、預約安排等。若提案通過，醫院必須落實一套全面的語言協助計畫，指定一位語言協助協調員，並提供即時的口譯服務。同時，醫院也需提供可及的書面材料、對員工進行文化適切性的培訓，並在顯著位置告知患者，他们可免費使用語言服務。

目前，該提案已在州眾議會衛生委員會(Assembly Committee on Health)通過，等待全會表決。

李羅莎表示，每位患者不論使用哪種語言，或是否有任何身心障礙，都應該獲得他們所需的醫療服務。劉醇逸表示，在醫院裡，每一秒都很關鍵，語言障礙絕不應該成為任何人獲得應有緊急醫療照護的阻礙。這項立法將確保全紐約州 醫院都為患者提供語言協助，不論他們的英語程度如何，都能讓他們與醫生充分溝通，並就自身健康做出正確判斷，而不必擔心重要資訊因語言差異而被誤解。

亞裔 兒童與家庭聯盟(CACF)聯合執行董事Anita Gundanna和梁韶律(Vanessa Leung)表示，目前，超過三分之一的亞裔紐約州民眾英語能力有限，提供符合語言及文化需求的語言協助協調員，對亞裔社區而言有著顯著的正面影響。華人策劃協會、民權中心、亞洲人平等會(AAFE)等也支持該提案。